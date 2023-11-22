Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Media Vietnam Ragu Timnas Indonesia Bisa Lolos ke Babak Ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Usai Ditahan Filipina 1-1

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Rabu, 22 November 2023 |01:49 WIB
Media Vietnam Ragu Timnas Indonesia Bisa Lolos ke Babak Ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Usai Ditahan Filipina 1-1
Timnas Indonesia ditahan Filipina 1-1 di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. (Foto: PSSI)
A
A
A

MEDIA asal Vietnam, The Thao 247, ragu Timnas Indonesia mampu lolos ke babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia usai ditahan Filipina 1-1, pada Selasa 21 November 2023 malam WIB. Pasalnya media Vietnam tersebut melihat skuad Garuda hanya bisa meraih satu poin saja dari dua laga yang sudah dimainkan.

Ya, Grup F babak kedua Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia tercatat sudah memainkan dua pertandingan. Khusus Timnas Indonesia, mereka gagal membawa pulang hasil kemenangan saat bertandang ke markas Irak dan Filipina.

Pada matchday pertama Grup F, pasukan Shin Tae-yong diperrmalukan Irak dengan skor 1-5 di Basra International Stadium pada Kamis 16 November 2023. Berniat bangkit di markas Filipina, Timnas Indonesia justru ditahan oleh tim tuan rumah dengan skor 1-1.

Malahan, Timnas Indonesia bisa dikatakan kesulitan menghadapi Filipina di laga tersebut, terutama di babak pertama, pada Selasa 21 November 2023 malam WIB kemarin. The Thao 247 saja sampai kaget karena Timnas Indonesia membiarkan Filipina meraih satu poin dari laga tersebut.

Timnas Indonesia vs Filipina (PSSI)

“Tim tuan rumah mengejutkan semua orang dengan memberikan perlawanan terhadap Indonesia sejak peluit pembuka laga dibunyikan. Filipina justru yang lebih banyak menciptakan situasi serangan,” bunyi keterangan The Thao 247 dalam artikel berjudul ‘Indonesia bermain imbang dan mengecewakan Filipina, menyalahkan diri mereka sendiri di Piala Dunia’, dikutip Rabu (22/11/2023).

Ya, Filipina benar-benar menyulitkan pasukan Shin Tae-yong, terutama di babak pertama. Terbukti Filipina berhasil unggul lebih dulu lewat gol Patrick Reichelt di menit 23.

Halaman:
1 2
      
