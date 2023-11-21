Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Statistik Timnas Indonesia vs Filipina di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia: Garuda Tampil Dominan, tapi Lemah di Lini Pertahanan

Cikal Bintang , Jurnalis-Selasa, 21 November 2023 |22:10 WIB
Statistik Timnas Indonesia vs Filipina di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia: Garuda Tampil Dominan, tapi Lemah di Lini Pertahanan
Timnas Indonesia tampil dominan tapi tetap ditahan Filipina 1-1 di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. (Foto: PSSI)
A
A
A

MANILA – Statistik laga Timnas Indonesia vs Filipina di matchday kedua Grup F Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia terlihat Garuda sejatinya tampil dominan. Meski menguasai jalannya pertandingan, skuad Garuda nyatanya gagal menang dan harus puas menutup pertandingan tersebut dengan skor imbang 1-1.

Ya, Timnas Indonesia bermain sama kuat dengan Filipina di Rizal Memorial Stadium, Manila, Filipina pada Selasa (21/11/2023) malam WIB. The Azkals -julukan Timnas Filipina- mencetak gol lebih dulu lewat Patrick Reichelt (23’).

Skuad Garuda kemudian membalas lewat sepakan terukur dari Saddil Ramdani (70’). Hasil imbang ini membuat kedua tim harus puas berbagi satu poin. Walaupun laga berakhir sama kuat, Skuad Garuda sejatinya lebih dominan.

Hal itu ditunjukkan dari statistik yang ditampilkan via Lapangbola, Selasa (21/11/2023). Melansir catatan Lapangbola, Timnas Indonesia sukses mencatatkan 60 persen penguasaan bola, 422 operan sukses, dan delapan umpan kunci.

Timnas Indonesia vs Filipina (PSSI)

Dominasi ini memang terlihat setelah pertandingan memasuki babak kedua. Timnas Indonesia juga bermain ofensif dengan serangan yang lebih mengalir. Hal itu ditunjukkan lewat adanya 13 tembakkan, dan sembilan peluang.

Halaman:
1 2
      
