Meski Timnas Indonesia Ditahan Filipina 1-1, Penampilan Ernando Ari Tuai Pujian

MANILA - Tim Nasional (Timnas) Indonesia kembali gagal memetik kemenangan di Grup F Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia usai ditahan Filipina 1-1, pada Selasa (21/11/2023) malam WIB. Meski begitu, ada satu pemain Timnas Indonesia, yakni Ernando Ari yang tetap mendapatkan pujian dari netizen berkat penampilan apiknya di Rizal Memorial Stadium, Manila, Filipina.

Perlu diketahui, skuad Garuda -julukan Timnas Indonesia- dan Filipina bermain cukup ketat sejak awal laga. Hal itu karena kedua tim ingin meraih kemenangan perdana dalam fase grup.

Untungnya kiper Persebaya Surabaya itu pun sedang dalam performa terbaiknya, terlihat dari sejumlah penyelamatan yang ia lakukan dalam laga melawan Filipina tersebut. Sayangnya, gawang yang dikawal Ernado dijebol Filipina pada menit ke-23 lewat Patrick Reichelt.

Timnas Indonesia baru membalas gol itu pada menit ke-70. Kepastian tersebut terjadi ketika Saddil Ramdani mencetak gol berkat memanfaatkan umpan Ricky Kambuaya.

Netizen Indonesia pun banyak yang memuji penampilan Ernando Ari. Itu diketahui dalam postingan Instagram Timnas Indonesia @timnas.indonesia yang menampilkan skor akhir laga.

"Ernando penyelamat," tulis akun @gilangstore.

"Ernando makasih atas banyak penyelamatan," tulis akun @miftaeh