HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hasil Timnas Mali U-17 vs Timnas Meksiko U-17 di Piala Dunia U-17 2023: Menang 5-0, Les Aigles ke Perempat Final

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Selasa, 21 November 2023 |17:47 WIB
Hasil Timnas Mali U-17 vs Timnas Meksiko U-17 di Piala Dunia U-17 2023: Menang 5-0, Les Aigles ke Perempat Final
Timnas Mali U-17 ke perempat final Piala Dunia U-17 2023 usai mengalahkan Meksiko U-17 (Foto: FIFA)
A
A
A

SURABAYA - Timnas Mali U-17 memastikan diri ke perempat final Piala Dunia U-17 2023. Les Aigles -julukan Timnas Mali- tampil apik dengan menyingkirkan Meksiko U-17.

Bermain di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Selasa (21/11/2023), Timna Mali U-17 menang telak dengan skor akhir 5-0. Pada babak perempat final, Mali U-17 akan menghadapi pemenang di laga Timnas Maroko U-17 vs Timnas Iran U-17.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Mali U-17 dan Meksiko U-17 langsung bermain ngotot sejak awal babak pertama. Oleh dikarenakan kedua tim ingin mencetak gol cepat dalam laga itu.

Pada menit ke-8, tim asuhan Soumaila Coulibaly mampu unggul lebih dahulu atas Meksiko U-17. Kepastian itu usai Mohamoud Barry mencetak gol lewat tendangan terukur dari luar kotak penalti.

Negera asal Afrika Barat itu makin mendominasi permainan dalam laga itu. Oleh dikarenakan, tim tersebut menambah keunggulan yang dicetak kembali lewat Mohamoud Barry.

Mali U-17 tampil makin menggila dalam laga melawan Meksiko U-17. Sebab, tim itu kembali membobol gawang Meksiko U-17 lewat Ibrahim Diarra pada menit ke-15.

Mesiko U-17 terus dikurung Mali U-17, tetapi sesekali melancarkan serangan balik. Mali U-17 berhasil mencetak gol keempat lewat Ibrahim Kanate pada menit ke-41.

Sampai akhir babak pertama tidak ada tambahan gol lagi dalam laga kedua tim. Mali U-17 sementara waktu unggul 4-0 atas Meksiko U-17.

