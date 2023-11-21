Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Alasan Shayne Pattynama Tiba-Tiba Jadi Buah Bibir di Filipina

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Selasa, 21 November 2023 |11:23 WIB
Alasan Shayne Pattynama Tiba-Tiba Jadi Buah Bibir di Filipina
Shayne Pattyna tiba-tiba jadi buah bibir di Filipina. (Foto: PSSI)
A
A
A

FULLBACK kiri Timnas Indonesia, Shayne Pattynama, tiba-tiba menjadi buah bibir setelah tiba di Filipina. Hal ini tidak lepas setelah potret dirinya bersama para pemain Timnas Indonesia lainnya beredar di dunia maya.

Seperti diketahui, pasca-menelan kekalahan memilukan 5-1 dari Irak, Timnas Indonesia masih melakoni laga lainnya di babak kedua Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia menghadapi Filipina pada Selasa, (21/11/2023) pukul 18.00 WIB.

Shayne Pattynama

Karena itu, tanpa berlama-lama berada di Irak, para pemain Timnas Indonesia langsung meninggalkan Irak dan terbang menuju ke Manila, Filipina. Skuad Garuda pun tiba di bandara internasional Ninoy Aquino, Filipina pada Sabtu, 18 November 2023 pagi setelah menjalani delapan jam penerbangan dari Irak.

Setibanya di Manila, tampak para personel Timnas Indonesia masih dalam suasana sedih. Mereka masih tidak percaya dengan kekalahan telak yang Timnas Indonesia dapatkan di laga menghadapi Irak.

Salah satu yang menjadi buah bibir adalah saat Sandy Walsh mengunggah sebuah Instagram story di akun pribadinya. Tampak ia melakukan foto selfie bersama Shayne Pattynama dan juga Rafel Struick.

Namun, yang menjadi sorotan, ekspresi Shayne Pattynama yang tampak lemah lesu di foto tersebut. Tidak diketahui pasti apa yang sebenarnya terjadi pada pemain klub Norwegia Viking FK tersebut.

Halaman:
1 2
      
