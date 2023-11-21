Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Laga Tandang Indonesia vs Filipina di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Live di Vision+

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Selasa, 21 November 2023 |10:33 WIB
Laga Tandang Indonesia vs Filipina di Kualifikasi Piala Dunia 2026 <i>Live</i> di Vision+
Saksikan perjuangan Timnas Indonesia melawan Timnas Filipina hanya di Vision+ (Foto: Vision+)
A
A
A

JAKARTA – Kualifikasi Piala dunia 2026 terus bergulir usai dengan laga Irak, Timnas Indonesia akan tanding melawan Filipina minggu depan. Ini akan jadi laga terakhir Indonesia untuk Kualifikasi Piala Dunia di tahun 2023.

Filipina akan menjamu Timnas Indonesia bermain pada tanggal 21 November 2023 di Stadion Rizal Memorial, Filipina pukul 18.00 WIB. Pertandingan Timnas Indonesia melawan Filipina ini awalnya direncanakan di Indonesia, namun ditukar untuk menjadi laga tandang di Filipina

Susunan pemain Timnas Indonesia vs Timnas Irak (Foto: PSSI)

Hal ini karena bertepatan dengan Piala Dunia U-17 2023 yang diadakan di Indonesia pada 10 November hingga 2 Desember nanti. Laga kandang akan digelar dalam matchday terakhir Kualifikasi Piala Dunia 2026 pada 11 Juni 2024 di Indonesia.

Shin Tae-yong telah menyiapkan 25 pemain Timnas Indonesia untuk menghadapi negara tetangga ini. Pemain yang bertanding di Irak dipastikan ikut melanjutkan laga di Filipina.

Timnas Indonesia langsung terbang ke Filipina usai bermain di Irak pada 16/11/2023 kemarin. Melawan Filipina jadi laga yang sangat dinanti oleh pecinta sepak bola di Indonesia.

Kalah di laga tandang melawan Irak membuat Shin Tae Yong bekerja keras untuk menciptakan strategi yang lebih apik. Para pemain yang tampil diharapkan meraih kemenangan di laga ini untuk menabung poin agar lolos Kualifikasi Piala Dunia 2026.

Halaman:
1 2
      
