HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Prediksi Line Up Mengerikan Timnas Indonesia vs Filipina di Kualifikasi Piala Dunia 2026: Total Menyerang!

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Selasa, 21 November 2023 |05:40 WIB
Prediksi Line Up Mengerikan Timnas Indonesia vs Filipina di Kualifikasi Piala Dunia 2026: Total Menyerang!
Line up Timnas Indonesia vs Timnas Filipina akan mengerikan (Foto: PSSI)
A
A
A

BERIKUT prediksi line up mengerikan Timnas Indonesia vs Filipina di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Formasi total menyerang dengan komposisi pemain full attack kemungkinan dipakai Shin Tae-yong.

Line up Timnas Indonesia menjadi tanda tanya besar usai kekalahan telak 1-5 dari Timnas Irak beberapa hari lalu.Skuad Garuda dipaksa bertekuk lutut oleh The Lions of Mesopotamia pada laga yang digelar di Basra International Stadium, Basra, Irak, Kamis 16 November 2023 malam WIB.

Susunan pemain Timnas Indonesia vs Timnas Irak (Foto: PSSI)

Kesempatan untuk bangkit datang pada laga kedua kontra Timnas Filipina. Duel seru itu akan dilangsungkan di Stadion Rizal Memorial, Manila, Selasa (21/11/2023) pukul 18.00 WIB.

Pelatih Shin Tae-yong diprediksi akan melakukan bongkar pasang pemain di beberapa posisi. Formasi yang dipakai sepertinya juga akan berbeda dibandingkan laga pertama.

Apalagi, Timnas Filipina memiliki kekuatan tidak jauh berbeda dengan Indonesia. Ditambah lagi, Shin memang kerap membuat kejutan untuk mengecoh lawan.

Posisi penjaga gawang kemungkinan kali ini ditempati oleh Ernando Ari Sutaryadi. Hal itu menyusul penampilan buruk Nadeo Argawinata di laga pertama yang kemasukan lima gol, tanpa melakukan penyelamatan.

Sementara itu, formasi yang kemungkinan akan dipilih adalah 3-4-2-1. Trio pemain belakang mungkin akan ditempati oleh Sandy Walsh, Jordi Amat, dan Elkan Baggott.

Perubahan mungkin dilakukan di lini tengah. Marc Klok yang melempem dan melakukan dua kesalahan fatal di laga pertama, masih akan dipertahankan. Sebab, perannya sangat krusial di lini sentral. Dia akan ditemani Asnawi Mangkualam, Shayne Pattynama, dan Ricky Kambuaya.

