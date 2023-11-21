Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Wakil Komite Wasit Jepang Berikan Penilaian Positif Secara Umum untuk Wasit-Wasit Indonesia

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Selasa, 21 November 2023 |06:00 WIB
Wakil Komite Wasit Jepang Berikan Penilaian Positif Secara Umum untuk Wasit-Wasit Indonesia
Yoshimi Ogawa beri penilaian positif secara umum untuk para wasit Indonesia yang mengalami peningkatan kebugaran (Foto: MPI/Andri Bagus)
A
A
A

WAKIL Ketua Komite Wasit PSSI-nya Jepang, Yoshimi Ogawa, beri penilaian positif secara umum untuk wasit-wasit Liga 1 dan 2 yang mengalami peningkatan. Namun, tak semua wasit memenuhi standar kebugaran yang layak.

Ogawa menuturkan bahwa kebugaran wasit sangat penting untuk menunjang performa di lapangan. Sebab, wasit harus selalu fokus selagi terus bergerak dan berdiri pada posisi yang tepat di lapangan.

PSSI

"Sebenarnya, Juni lalu, saya datang ke sini untuk mengamati tes kebugaran, tapi hanya tanpa latihan praktek. Namun tingkat kebugarannya, beberapa wasit sudah cukup baik," ucap Yoshimi Ogawa dalam diskusi bersama media di Menara Telkom, Senin (20/11/2023).

"Beberapa wasit perlu ditingkatkan. Makanya saya tidak yakin, tapi mungkin lebih dari 50 persen, wasitnya bagus. Namun, selebihnya juga terkait dengan Liga 1 dan Liga 2," tambahnya.

Dia mengatakan saat ini pun belum bisa menilai secara detail soal performa wasit Indonesia di lapangan. Oleh karena itu, pihaknya akan berusaha meningkatkan kebugaran wasit-wasit Indonesia agar sampai ambang batas standar yang diharapkan lebih dahulu.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/51/3185824/erick_thohir-ogD7_large.jpg
Terima Dana Rp16,69 Triliun dari FIFA dan Saudi Fund, PSSI: Peluang Besar Peroleh Stadion Berstandar Dunia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/51/3184316/erick_thohir-FDVY_large.jpg
Erick Thohir jika Rizky Ridho Menang Puskas Award 2025: Jangan Double Tax
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/51/3179139/pssi_lewat_sekretaris_jenderal_yunus_nusi_angkat_bicara_terkait_keinginan_jepang_dari_afc-yc9n_large.jpeg
Respons PSSI Terkait Kabar Jepang Ingin Keluar dari AFC
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/51/3177494/budi_setiawan_tidak_ada_ketua_umum_pssi_yang_jalani_periode_penuh_sejak_dualisme-awJV_large.jpg
Pengamat Peringatkan Erick Thohir, Tak Ada Ketum PSSI Jalani 1 Periode Penuh Usai Dualisme
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/03/51/1651185/taufik-hidayat-soal-target-2-medali-emas-sea-games-2025-kami-realistis-qex.webp
Taufik Hidayat Soal Target 2 Medali Emas SEA Games 2025: Kami Realistis
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/02/timnas_putri_indonesia_siap_tampil_di_sea_games_20.jpg
Jadwal Timnas Putri Indonesia Vs Thailand di SEA Games 2025 Malam Ini
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement