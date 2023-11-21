Wakil Komite Wasit Jepang Berikan Penilaian Positif Secara Umum untuk Wasit-Wasit Indonesia

Yoshimi Ogawa beri penilaian positif secara umum untuk para wasit Indonesia yang mengalami peningkatan kebugaran (Foto: MPI/Andri Bagus)

WAKIL Ketua Komite Wasit PSSI-nya Jepang, Yoshimi Ogawa, beri penilaian positif secara umum untuk wasit-wasit Liga 1 dan 2 yang mengalami peningkatan. Namun, tak semua wasit memenuhi standar kebugaran yang layak.

Ogawa menuturkan bahwa kebugaran wasit sangat penting untuk menunjang performa di lapangan. Sebab, wasit harus selalu fokus selagi terus bergerak dan berdiri pada posisi yang tepat di lapangan.

"Sebenarnya, Juni lalu, saya datang ke sini untuk mengamati tes kebugaran, tapi hanya tanpa latihan praktek. Namun tingkat kebugarannya, beberapa wasit sudah cukup baik," ucap Yoshimi Ogawa dalam diskusi bersama media di Menara Telkom, Senin (20/11/2023).

"Beberapa wasit perlu ditingkatkan. Makanya saya tidak yakin, tapi mungkin lebih dari 50 persen, wasitnya bagus. Namun, selebihnya juga terkait dengan Liga 1 dan Liga 2," tambahnya.

Dia mengatakan saat ini pun belum bisa menilai secara detail soal performa wasit Indonesia di lapangan. Oleh karena itu, pihaknya akan berusaha meningkatkan kebugaran wasit-wasit Indonesia agar sampai ambang batas standar yang diharapkan lebih dahulu.