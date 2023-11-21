Lawan Filipina, Shin Tae-yong Bakal Sesuaikan Permainan Timnas Indonesia

LAWAN Filipina, Shin Tae-yong bakal sesuaikan permainan Timnas Indonesia. Sebab, Filipina dan Irak memiliki kualitas yang berbeda.

Setelah dikandaskan Irak dengan skor 1-5 pada Kamis (16/11/2023), Timnas Indonesia akan berusaha bangkit ketika menghadapi Filipina. Laga kedua mereka di Grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 akan digelar di Rizal Memorial Stadium pada Selasa (21/11/2023) malam WIB.

Shin Tae-yong mengatakan bahwa kualitas Filipina pasti berbeda dengan Irak. Timnas Indonesia akan berusaha bermain lebih baik dengan meminimalisir miskomunikasi dan miskoordinasi.

"Jelas, Irak dan Filipina jauh berbeda. Tidak hanya soal gaya bermain, banyak perbedaan dari kedua tim itu," kata Shin Tae-yong dalam konferensi pers, Senin (20/11/2023).

Pelatih asal Korea Selatan itu mengatakan timnya pun akan menyiapkan pola permainan melawan The Azkals -julukan Filipina. Langkah itu agar Marc Klok dan kolega bisa meraih hasil maksimal dalam laga nanti.