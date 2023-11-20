Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Penyerang Timnas Indonesia Rafael Struick Bicara Blak-blakan soal Kualitas Lapangan Sintetis Filipina: Rumputnya Keras

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Senin, 20 November 2023 |21:40 WIB
Penyerang Timnas Indonesia Rafael Struick Bicara Blak-blakan soal Kualitas Lapangan Sintetis Filipina: Rumputnya Keras
Rafael Struick bicara terang-teranga soal kualitas rumput Filipina yang buruk (Foto: PSSI)
A
A
A

PENYERANG Timnas Indonesia Rafael Struick keluhkan kualitas lapangan sintetis Filipina. Menurutnya, rumput di Rizal Memorial Stadium, Filipina, terlalu keras.

Skuad Garuda – julukan Timnas Indonesia – menghadapi Filipina dalam pertandingan lanjutan Grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Laga ini bakal dimainkan pada Selasa (21/11/2023) malam WIB.

Timnas Indonesia

Rafael mengatakan sebenarnya sudah terbiasa bermain di lapangan dengan rumput sintetis. Namun, lapangan seperti tempat dirinya berkarier di Belanda dengan Filipina berbeda kualitasnya.

"Sejujurnya, di Belanda juga ada lapangan buatan. Tapi tanpa bermaksud tidak hormat, lapangan ini benar-benar buruk," ucap Rafael dalam konferensi pers, Senin (20/11/2023).

Pemain ADO Den Haag itu mengatakan mungkin saja faktor cuaca yang mempengaruhi kondisi lapangan di sana. Dia nilai rumput sintetis di sana memang terlalu keras dan akan menmbuat tidak nyaman.



      
Telusuri berita bola lainnya
