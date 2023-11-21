Pengamat Sepakbola Jabarkan Alasan Timnas Indonesia Mampu Raih Hasil Positif Kontra Filipina

PENGAMAT sepak bola Tanah Air, Mohamad Kusnaeni, optimistis Tim Nasional (Timnas) Indonesia bisa meraih kemenangan atas Filipina. Pria yang akrab disapa bung Kus ini mengatakan, materi pemain yang dimiliki The Azkals -julukan Timnas Filipina- tidak sekuat Irak.

Timnas Indonesia akan melakoni laga tandang di markas Filipina, Rizal Memorial Stadium, Manila, Selasa (21/11/2023) pukul 18.00 WIB. Pertandingan ini merupakan matchday kedua Grup F putaran kedua Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia.

Tim besutan Shin Tae-yong itu tidak datang dengan modal yang bagus untuk menjalani laga tersebut. Mengingat, Timnas Indonesia harus takluk dengan skor telak 1-5 dari Irak pada matchday pertamanya yang berlangsung di Basra Internasional Stadium, Basra, Irak, Kamis (16/11) lalu.

Kendati demikian, bung Kus mengatakan bahwa ini adalah kesempatan untuk Timnas Indonesia untuk bangkit dengan mencuri kemenangan di markas Filipina. Terlepas dari hasil minor melawan Irak, menurutnya Skuad Garuda lebih diunggulkan dari segi materi pemain dan kualitas permainan.

“Melawan Filipina menjadi kesempatan yang baik untuk mendapatkan hasil yang lebih baik dibanding hasil sebelumnya melawan Irak. Secara kualitas permainan, materi pemain, Filipina tidak sekuat Irak,” kata Bung Kus ketika dihubungi MNC Portal Indonesia, Senin (20/11/2023).

Bung Kus menilai bahwa saat ini Timnas Indonesia sudah berbenah dari kekalahan yang dinilainya cukup mengejutkan dari Irak. Dirinya mengatakan bahwa kekalahan tersebut menjadi pelajaran penting yang diharapkan telah dievaluasi agar bisa mencuri tiga poin kontra Filipina.

“Saya pikir para pemain sudah belajar banyak setelah kekalahan dari Irak. Kekalahan yang menurut saya cukup diluar dugaan dan menggambarkan proses belajar itu tidak boleh berhenti,” ujarnya.