HOME BOLA LIGA INDONESIA

Setelah Gustavo Almeida, Thomas Doll Pastikan Persija Jakarta Takkan Rekrut Pemain Lagi di Paruh Musim Liga 1 2023-2024

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Selasa, 21 November 2023 |02:31 WIB
Setelah Gustavo Almeida, Thomas Doll Pastikan Persija Jakarta Takkan Rekrut Pemain Lagi di Paruh Musim Liga 1 2023-2024
Thomas Doll pastikan Gustavo Almeida jadi rekrutan terakhir Persija Jakarta di bursa transfer paruh musim Liga 1 2023-2024 (Foto: MPI/Andika Rachmansyah)
SETELAH Gustavo Almeida, Thomas Doll pastikan Persija Jakarta takkan rekrut pemain lagi di bursa transfer paruh musim Liga 1 2023-2024. Sang pelatih asal Jerman juga memuji manajemen karena berhasil mendaratkan Almeida.

Pada bursa transfer tengah musim Liga 1 2023-2024, Persija sukses menggaet Gustavo Almeida dari Arema FC dengan status pinjaman. Sang pemain asal Brasil melengkapi kuota pemain asing Macan Kemayoran – julukan Persija.

Gustavo Almeida

Dengan lengkapnya puzzle kuota pemain asing ini, Thomas Doll memastikan Almeida juga sekaligus menjadi rekrutan pemain Persija. Mantan pelatih Borussia Dortmund itu sangat senang dengan datangnya bomber anyar itu karena menurutnya, hal ini tidak mudah dilakukan karena Arema FC juga sedang berjuang untuk keluar dari zona degradasi.

“Ya dia hanya satu-satunya pemain (rekrutan terakhir). Dia datang saat ini dan saya sangat senang, karena klub bisa melakukan ini,” kata Thomas Doll kepada awak media termasuk MNC Portal Indonesia di Nirwana Park, Sawangan, Senin (20/11/2023).

“Karena tidak mudah mendatangkan pemain tim, mereka (Arema) juga sedang berjuang untuk tetap berada di Liga,” sambungnya.

Thomas Doll pun melempar pujian setinggi langgi kepada manajemen Persija karena bisa mendaratkan Almeida. Menurut pelatih berusia 57 tahun itu menilai bahwa pastinya Arema FC ingin mempertahankan bombernya itu yang memang tampil moncer di Liga 1 2023-2024.

