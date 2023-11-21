Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Gustavo Almeida Ungkap Kesannya Setelah Latihan Bersama Persija Jakarta

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Selasa, 21 November 2023 |01:01 WIB
Gustavo Almeida Ungkap Kesannya Setelah Latihan Bersama Persija Jakarta
Gustavo Almeida mengungkap kesannya usai latihan bersama Persija Jakarta (Foto: MPI/Andika Rachmansyah)
A
A
A

GUSTAVO Almeida ungkap kesannya setelah latihan bersama Persija Jakarta. Striker asing anyar Macan Kemayoran – julukan Persija – mengaku menikmati hari-hari pertamanya di tim ibu kota Indonesia tersebut.

Gustavo Almeida baru direkrut Persija Jakarta dari Arema FC dengan status pinjaman pada bursa transfer paruh musim Liga 1 2023-2024. Sang striker asal Brasil bakal membela Persija hingga musim ini rampung.

Gustavo Almeida

Gustavo pun telah gabung bersama skuad Persija untuk latihan di Nirwana Park, Sawangan, pada Senin (20/11/2023) sore WIB. Diketahui, ini adalah latihan ketiga bagi pemain berusia 27 tahun itu.

Selepas latihan, Gustavo mengatakan tidak ada perbedaan yang mencolok ketika dia berlatih dengan Arema FC maupun Persija. Top skor sementara Liga 1 musim ini pun tidak memiliki kendala karena mengaku sangat menikmati sesi latihan bersama skuad Macan Kemayoran.

“Latihan berjalan bagus,” papar Gustavo kepada awak media termasuk MNC Portal Indonesia di Nirwana Park, Sawangan, Depok, Senin (20/11/2023).

“Tidak berjalan berbeda dengan apa yang saya lakukan di Arema. Banyak pemain bagus di sini, saya sangat menikmati latihan,” sambungnya.

Halaman:
1 2
      
