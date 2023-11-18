Gustavo Almeida Ingin Bangkitkan Persija Jakarta di Putaran 2, Bidik 4 Besar Klasemen Liga 1 2023-2024

JAKARTA - Gustavo Almeida bertekad membangkitkan Persija Jakarta pada putaran kedua Liga 1 2023-2024. Bomber anyar itu berharap Macan Kemayoran bisa menembus empat besar di klasemen akhir Liga 1 musim ini.

Sebagaimana diketahui, kompetisi kasta teratas di tanah air menggunakan format reguler series dan championship series. Empat tim terbaik akan melaju ke championship series untuk bersaing merebut gelar juara Liga 1.

Gustavo mengatakan timnya saat ini memang masih bercokol di posisi ke delapan dengan 26 poin. Namun, Persija punya peluang tembus empat besar karena putaran kedua baru bergulir.

"Persija sekarang berada di papan tengah klasemen, tapi kami hanya berjarak tujuh poin dari peringkat empat (empat besar). Jadi, saya sangat berharap bersama dengan semua pemain di sini kami bisa mencapai target empat besar pada Liga 1," kata Gustavo, dilansir dari laman resmi Persija Jakarta, Sabtu (18/11/2023).

Pemain yang dipinjam dari Arema FC itu mengatakan selalu berusaha menampilkan permainan terbaik saat turun laga. Pasalnya, dia ingin berkontribusi besar buat Persija meskipun baru bergabung pada putaran kedua Liga 1.

"Saya akan berusaha melakukan yang terbaik, memberikan 100 persen di lapangan," tegas striker asal Brasil itu.