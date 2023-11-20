Advertisement
SEPAKBOLA DUNIA

Hasil Timnas Spanyol U-17 vs Timnas Jepang U-17 di 16 Besar Piala Dunia U-17 2023: Menang 2-1, Tim Matador Lanjut ke Perempatfinal

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Senin, 20 November 2023 |21:03 WIB
Hasil Timnas Spanyol U-17 vs Timnas Jepang U-17 di 16 Besar Piala Dunia U-17 2023: Menang 2-1, Tim Matador Lanjut ke Perempatfinal
Timnas Spanyol U-17 menang 2-1 atas Jepang U-17 di 16 besar Piala Dunia U-17 2023. (Foto: Instagram/sefutbol)
SOLO – Tim Nasional (Timnas) Spanyol U-17 memastikan diri lolos ke perempatfinal Piala Dunia U-17 2023 usai menang atas Jepang U-17, pada Senin (20/11/2023) malam WIB. Bermain di Stadion Manahan, Solo, Tim Matador tepatnya lolos dari babak 16 besar usai menang 2-1 atas tim Samurai Biru.

Timnas Spanyol U-17 pun unggul lebih dulu lewat gol Quim Junyent di menit kedelapan. Lalu Jepang U-17 pun berhasil membalas berkat Gaku Nawata pada menit ke-39.

Kemudian di babak kedua Spanyol U-17 mampu menambah satu gol berkat aksi Marc Guiu. Dengan kemenangan itu, Spanyol U-17 lolos ke perempatfinal dan tinggal menunggu pemenang pertandingan Jerman vs Amerika Serikat untuk mengetahui lawan mereka.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Spanyol mendominasi penguasaan bola di menit-menit awal pertandingan dengan umpan-umpan pendek yang mereka lakukan. Hasilnya, sebuah gol pembuka tercipta pada menit ke-8 lewat tendangan mendatar Quim Junyent yang dilepaskan dari dalam kotak penalti ke pojok kiri bawah gawang setelah menerima umpan terobosan Juan Hernandez.

Setelah 10 menit laga berjalan, Jepang bisa keluar dari tekanan dan menguasai jalannya pertandingan. Mereka pun mengancam gawang lawan dengan tendangan jarak jauh Ryunosuke Sato, tetapi bola yang mengarah ke tiang jauh bisa ditepis oleh Raul Jomenez Latorre.

Timnas Spanyol U-17

Kedua tim terus terlibat jual beli serangan selepas itu dalam tempo permainan yang cukup cepat. Akan tetapi, mereka sama-sama tak mampu mengonversi beberapa peluang berbahaya yang mereka dapat menjadi gol hingga setengah jam laga berjalan.

Pada menit 39, akhirnya serangan Samurai Biru -julukan Jepang- membuahkan gol penyeimbang lewat Gaku Nawata. Pemain bernomor punggung 14 itu melepaskan tendangan keras dari luar kotak penalti yang mengarah ke pojok kanan gawang hingga membuat kiper lawan tak bergerak sedikit pun.

Tempo permainan sedikit melambat di menit-menit akhir babak pertama dengan Spanyol banyak memainkan bola untuk mencari celah di pertahanan lawan. Namun, hingga turun minum belum ada gol lagi yang tercipta sehingga babak pertama ditutup dengan skor imbang 1-1.

