Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Piala Dunia U-17 2023: Pelatih Amerika Serikat U-17 Soroti Laga di Bandung yang Kerap Terganggu Cuaca Jelang Tantang Jerman U-17

Ilham Sigit Pratama , Jurnalis-Senin, 20 November 2023 |15:34 WIB
Piala Dunia U-17 2023: Pelatih Amerika Serikat U-17 Soroti Laga di Bandung yang Kerap Terganggu Cuaca Jelang Tantang Jerman U-17
Timnas Amerika Serikat U-17 kala berlaga di Piala Dunia U-17 2023. (Foto: Instagram/@usynt)
A
A
A

BANDUNG – Pelatih Timnas Amerika Serikat U-17, Gonzalo Segares, menyoroti laga Piala Dunia U-17 2023 yang digelar di Bandung karena kerap terganggu cuaca. Hal ini jadi sorotan karena Timnas Amerika Serikat U-17 akan berlaga di Stadion Si Jalak Harupat, Bandung, untuk melawan Jerman U-17 di babak 16 besar.

Ya, beberapa kali laga Piala Dunia U-17 2023 di Stadion Si Jalak Harupat, Bandung, harus ditunda. Penyebabnya tak lain dan tak bukan adalah masalah cuaca ekstrem. Hujan deras kerap mengguyur Soreang sehingga pertandingan harus diundur beberapa waktu.

Timnas Amerika Serikat U-17

Setelah menjalani laga grup terakhir di Jakarta International Stadium (JIS), Amerika Serikat U-17 akan kembali memainkan laga di Bandung. Jerman U-17 akan menjadi calon lawan Young Whites and Strips -julukan Timnas Amerika Serikat U-17- di Stadion Si Jalak Harupat pada Selasa 21 November 2023.

Kejadian serupa dikhawatirkan kembali terulang saat Timnas Amerika Serikat U-17 berduel melawan Jerman U-17. Namun, pelatih Amerika Serikat U-17, Gonzalo Segares, enggan ambil pusing.

Segares mengatakan bahwa dirinya bukan pawang hujan yang bisa mengatur cuaca. Alhasil, dia hanya bisa mempersiapkan tim sebaik mungkin agar siap menumbangkan sang jawara Piala Eropa U-17 2023.

“Kami tidak bisa mengontrol cuaca, yang bisa kontrol adalah bagaimana kami mempersiapkan, yang kami lakukan, dan menjaga tim agar siap mental,” kata Segares kepada awak media termasuk MNC Portal Indonesia (MPI) di Stadion Sidolig, Bandung, Senin (20/11/2023).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/30/51/2947113/presiden-fifa-gianni-infantino-pamerkan-gairah-suporter-timnas-indonesia-yang-membuncah-6zOhnTbBIO.jpg
Presiden FIFA Gianni Infantino Pamerkan Gairah Suporter Timnas Indonesia yang Membuncah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/28/51/2945955/kisah-claudio-echeverri-cetak-hattrick-di-jis-hingga-bikin-manchester-city-kepincut-3ovXlPqn5e.jpg
Kisah Claudio Echeverri Cetak Hattrick di JIS hingga Bikin Manchester City Kepincut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/28/51/2945943/kisah-stadion-si-jalak-harupat-yang-rumputnya-tetap-prima-meski-diguyur-hujan-pada-piala-dunia-u-17-2023-A6v68XH7Un.jpg
Kisah Stadion Si Jalak Harupat yang Rumputnya Tetap Prima meski Diguyur Hujan pada Piala Dunia U-17 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/26/51/2944902/kaleidoskop-2023-kesuksesan-indonesia-jadi-tuan-rumah-dadakan-piala-dunia-u-17-2023-tuai-pujian-m7D2kkdi6C.jpg
Kaleidoskop 2023: Kesuksesan Indonesia Jadi Tuan Rumah Dadakan Piala Dunia U-17 2023 Tuai Pujian
https://pict.sindonews.net/dyn/850/pena/news/2025/12/03/51/1651147/jonatan-christie-absen-di-sea-games-2025-karena-pilih-tampil-bwf-world-tour-finals-wfc.jpg
Jonatan Christie Absen di SEA Games 2025 karena Pilih Tampil BWF World Tour Finals
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/07/02/taufik_hidayat_foto_ig.jpg
Taufik Hidayat Blak-blakan Soal Target Dua Emas di SEA Games 2025
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement