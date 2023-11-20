Piala Dunia U-17 2023: Pelatih Amerika Serikat U-17 Soroti Laga di Bandung yang Kerap Terganggu Cuaca Jelang Tantang Jerman U-17

BANDUNG – Pelatih Timnas Amerika Serikat U-17, Gonzalo Segares, menyoroti laga Piala Dunia U-17 2023 yang digelar di Bandung karena kerap terganggu cuaca. Hal ini jadi sorotan karena Timnas Amerika Serikat U-17 akan berlaga di Stadion Si Jalak Harupat, Bandung, untuk melawan Jerman U-17 di babak 16 besar.

Ya, beberapa kali laga Piala Dunia U-17 2023 di Stadion Si Jalak Harupat, Bandung, harus ditunda. Penyebabnya tak lain dan tak bukan adalah masalah cuaca ekstrem. Hujan deras kerap mengguyur Soreang sehingga pertandingan harus diundur beberapa waktu.

Setelah menjalani laga grup terakhir di Jakarta International Stadium (JIS), Amerika Serikat U-17 akan kembali memainkan laga di Bandung. Jerman U-17 akan menjadi calon lawan Young Whites and Strips -julukan Timnas Amerika Serikat U-17- di Stadion Si Jalak Harupat pada Selasa 21 November 2023.

Kejadian serupa dikhawatirkan kembali terulang saat Timnas Amerika Serikat U-17 berduel melawan Jerman U-17. Namun, pelatih Amerika Serikat U-17, Gonzalo Segares, enggan ambil pusing.

Segares mengatakan bahwa dirinya bukan pawang hujan yang bisa mengatur cuaca. Alhasil, dia hanya bisa mempersiapkan tim sebaik mungkin agar siap menumbangkan sang jawara Piala Eropa U-17 2023.

“Kami tidak bisa mengontrol cuaca, yang bisa kontrol adalah bagaimana kami mempersiapkan, yang kami lakukan, dan menjaga tim agar siap mental,” kata Segares kepada awak media termasuk MNC Portal Indonesia (MPI) di Stadion Sidolig, Bandung, Senin (20/11/2023).