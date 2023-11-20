5 Negara Calon Kuat Juara Piala Dunia U-17 2023 Masuki Babak 16 Besar, Nomor 1 Asal Eropa!

SEBANYAK 5 negara calon kuat juara Piala Dunia U-17 2023 masuki babak 16 besar akan diulas Okezone. Ada 16 tim terbaik yang berhasil lolos dari fase grup Piala Dunia U-17 2023 Indonesia, masing-masing terdiri dari 6 juara grup, 6 runner-up, dan 4 peringkat ketiga terbaik.

Ke-16 tim tersebut telah bersaing ketat dengan para lawannya masing-masing di fase grup untuk memperebutkan tiket ke 16 besar Piala Dunia U-17 2023. Setidaknya, ada lima negara yang difavoritkan juara Piala Dunia U-17 tahun ini yang kini akan bermain 16 besar. Siapa sajakah mereka?

Berikut 5 Negara Calon Kuat Juara Piala Dunia U-17 2023 Masuki Babak 16 Besar:

5. Timnas Brasil U-17





Timnas Brasil U-17 datang ke Piala Dunia U-17 2023 Indonesia dengan status sebagai juara bertahan Piala Dunia U-17 pada edisi 2019. Karena salah satu alasan tersebut, Tim Samba junior jadi salah satu yang difavoritkan untuk menjadi kampiun di edisi tahun ini.

Namun, perjalanan Timnas Brasil U-17 di fase grup Piala Dunia U-17 2023 terbilang tidak terlalu mulus. Timnas Brasil U-17 lolos ke babak 16 besar dengan status runner up Grup C. Tim asuhan Phelipe Leal itu berada di bawah Inggris usai menelan satu kekalahan dari Iran.

4. Timnas Argentina U-17





Timnas Argentina U-17 juga menjadi salah satu tim yang digadang-gadang akan memberikan kejutan di Piala Dunia U-17 2023 kali ini. Salah satu alasannya, La Albiceleste junior lolos ke babak 16 besar dengan status sebagai juara Grup D.

Namun, Timnas Argentina U-17 sempat kalah dari Senegal (1-2) di laga perdana grup. Setelah itu, La Albiceleste junior menunjukkan kualitas mereka di dua laga berikutnya dengan mengalahkan Timnas Jepang (3-1) dan Timnas Polandia (4-0).