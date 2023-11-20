Shin Tae-yong Biasa Bantai Filipina, Timnas Indonesia Resmi Hajar The Azkals di Kualifikasi Piala Dunia 2026?

SHIN Tae-yong biasa bantai Filipina, Timnas Indonesia resmi hajar The Azkals –julukan Timnas Filipina– di Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia? Sesuai jadwal, Timnas Indonesia akan bertandang ke markas Filipina di matchday kedua Grup F Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang berlangsung di Stadion Rizal Memorial, Selasa 21 November 2023 pukul 21.00 WIB.

Timnas Indonesia membutuhkan kemenangan demi menjaga peluang lolos ke babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Hal itu karena di matchday pertama Grup F yang berlangsung pada Kamis 16 November 2023, Timnas Indonesia tumbang 1-5 dari Irak.

(Timnas Indonesia kalah 1-5 dari Irak di matchday pertama Grup F)

Setidaknya ada satu modal bagi Timnas Indonesia menjungkalkan Filipina. Modal yang dimaksud adalah keberadaan Shin Tae-yong di kursi pelatih Timnas Indonesia.

Semenjak menjadi pelatih Timnas Indonesia pada Desember 2019, Shin Tae-yong tiga kali membawa Timnas Indonesia dari berbagai level bersua Filipina. Hasilnya dalam tiga pertandingan itu, Timnas Indonesia asuhan Shin Tae-yong selalu meraih kemenangan.

Momen pertaa tersaji di SEA Games 2021. Saat itu, Timnas Indonesia U-23 asuhan Shin Tae-yong satu grup dengan Filipina U-23 yang diperkuat Stephan Schrock.

Hasilnya, Timnas Indonesia U-23 menang 4-0 via gol-gol yang dilesakkan Muhammad Ridwan, Egy Maulana Vikri, Rizky Ridho dan Marselino Ferdinan. Pertemuan kedua tersaji di fase grup Piala AFF U-19 2022.