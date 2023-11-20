Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Bukti Komitmen Transformasi Sepakbola Indonesia, FIFA Punya 2 Agenda Besar di Jakarta

Cikal Bintang , Jurnalis-Senin, 20 November 2023 |03:00 WIB
Bukti Komitmen Transformasi Sepakbola Indonesia, FIFA Punya 2 Agenda Besar di Jakarta
Ketua PSSI Erick Thohir bersama Presiden FIFA Gianni Infantino (Foto: Twitter/erickthohir)
BUKTI komitmen transformasi sepakbola Indonesia, FIFA punya dua agenda besar di Jakarta. Dukungan itu diberikan oleh FIFA melalui FIFA-ASEAN MoU Renewal Consultation Workshop dan FIFA Financial Governance Workshop.

Ada dua agenda besar di kantor FIFA di Jakarta. Agenda pertama adalah FIFA-ASEAN MoU Renewal Consultation Workshop telah digelar sejak 15 November. Acara ini merupakan Workshop yang digagas bersama dengan ASEAN Secretariat ini berfokus pada diskusi mengenai aktivitas yang telah dilaksanakan dalam kerangka Nota Kesepahaman FIFA-ASEAN yang telah berlangsung sejak 2019 dan akan berjalan hingga akhir 2024.

Erick Thohir dan Gianni Infantino

Selain itu, ada juga diskusi mencakup peran dan tanggung jawab, Program FIFA Football 4 School (F4S) dan perlindungan dan keamanan stadion. Harapannya, nota kesepahaman ini akan diperbarui pada KTT ASEAN berikutnya di akhir 2024.

Direktur Anggota FIFA Asia & Oseania, Sanjeevan Balasingam mengatakan agenda FIFA-ASEAN MoU Renewal Consultation Workshop ini bertujuan untuk meningkatkan sinergi FIFA dengan sepak bola Asia, terkhusus Asia Tenggara.

“Tujuan utama dari acara ini adalah menciptakan sinergi yang lebih besar antara para pemangku kepentingan sehingga MoU yang diperbarui lebih berorientasi pada kebutuhan nyata sehingga diharapkan memiliki dampak yang lebih besar terhadap sepakbola dalam komunitas ASEAN,” kata Sanjeevan dalam rilis resmi, dikutip pada Minggu (19/11/2023).

Kemudian, agenda selanjutnya yakni FIFA Financial Governance Workshop berlangsung pada 16-17 November lalu. Agenda yang dihadiri oleh para petinggi federasi sepakbola Asia Tenggara dan Timur ini berfokus pada penguatan tata kelola keuangan dan membahas topik meliputi panduan Tata Kelola Keuangan FIFA yang baru diluncurkan, praktik perencanaan & anggaran, transfer dana, tinjauan audit pusat, serta presentasi perangkat lunak akuntansi modern dan akuntansi proyek.

