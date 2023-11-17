Erick Thohir Pastikan Frank Wormuth Masih Kandidat Direktur Teknik Anyar PSSI, Bima Sakti Bakal Dampingi Indra Sjafri di Timnas Indonesia U-20

Frank Wormuth kini jadi konsultan Timnas Indonesia U-17 untuk Piala Dunia U-17 2023. (Foto: PSSI)

SURABAYA – Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, mengatakan Frank Wormuth masih menjadi kandidat kuat Direktur Teknik anyar. Sementara itu, pelatih Timnas Indonesia U-17, Bima Sakti, dia akan mendampingi Indra Sjafri di tim kepelatihan Timnas Indonesia U-20.

"Kalau coach Frank (Wormuth) kan kita pernah bicara, salah satu opsinya dia menjadi Direktur Teknik. Opsi itu masih terbuka," kata Erick Thohir, Kamis 16 November 2023.

Usai Piala Dunia U-17 2023, Wormuth akan pulang lebih dulu ke Jerman selama beberapa bulan. Erick membuka peluang negosiasi dilanjutkan usai Wormuth beristirahat di kampung halamannya.

"Atau memang dia pilihannya setelah beberapa bulan kembali ke negaranya. Masih opsi itu (Wormuth jadi Dirtek anyar PSSI)," ucap pria yang juga Menteri BUMN itu.

Diketahui, selama ini Wormuth sudah berjasa mendampingi Timnas Indonesia U-17 di Piala Dunia U-17 2023. Adapun peran pria asal Jerman itu di skuad Garuda Asia yakni sebagai konsultan.

Namun sayang, kans Timnas Indonesia U-17 untuk lolos ke babak 16 besar Piala Dunia U-17 2023 sudah sangat sulit. Mereka menggantungkan nasib di klasemen peringkat tiga terbaik usai finis di urutan ketiga Grup A dengan perolehan dua poin, hasil dua kali imbang dan satu kali kalah.