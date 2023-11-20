Gara-Gara Kasus Perselingkuhan, Gunawan Dwi Cahyo Kini Dilepas Persik Kediri

GARA-gara kasus perselingkuhan, Gunawan Dwi Cahyo kini dilepas Persik Kediri. Dilepasnya pesepakbola berusia 34 tahun itu diumumkan langsung oleh Persik Kediri melalui Instagram resmi mereka @persikfcofficial pada, Minggu 19 November 2023.

“Persik Kediri resmi melepas pemain belakang Gunawan Dwi Cahyo @gunawandwicahyono13 pada bursa transfer musim ini,” tulis Persik Kediri.

Sejak 19 November 2023, Gunawan Dwi Cahyo dinyatakan berstatus tanpa klub. Pencopotan pemain kelahiran Jepara itu disinyalir karena isu perselingkuhan yang ia lakukan kepada Okie Agustina.

Gunawan Dwi Cahyo telah membina rumah tangga bersama Okie Agustina selama 11 tahun. Dari pernikahan tersebut keduanya telah dikaruniai satu orang putra bernama Miro Materazzi Gunawan.

Di lain sisi, Gunawan Dwi Cahyo membantah adanya orang ketiga dari perceraian rumah tangganya. Dia juga mengatakan bahwa sudah lama ingin bercerai dari Okie Agustina. Banyaknya prahara rumah tangga yang membuatnya kekeh ingin berpisah.

Isu perselingkuhan Gunawan Dwi Cahyo diperparah dengan gugatan cerai yang diajukan oleh Okie Agustina. Dalam situasi yang sulit ini, Persik Kediri merasa perlu mengambil tindakan tersebut. Keputusan ini juga menunjukkan bahwa Persik Kediri tidak mentolerir perilaku yang merugikan citra klub dan pemainnya.