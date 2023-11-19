Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Jelang Hadapi Timnas Indonesia, Pelatih Timnas Filipina Harapkan Dukungan Penuh dari Suporter

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Minggu, 19 November 2023 |23:00 WIB
Jelang Hadapi Timnas Indonesia, Pelatih Timnas Filipina Harapkan Dukungan Penuh dari Suporter
Pelatih Timnas Filipina Michael Weiss harapkan dukungan penuh para suporter untuk laga kontra Timnas Indonesia (Foto: Instagram/theazkalsph)
A
A
A

JELANG hadapi Timnas Indonesia, pelatih Timnas Filipina Michael Weiss harapkan dukungan penuh dari suporter. Filipina sebenarnya sudah mendapatkan dukungan semacam itu ketika menghadapi Vietnam.

The Azkals – julukan Filipina – menghadapi Vietnam di laga pertama mereka pada kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sebanyak 10.378 fans tercatat hadir di Rizal Memorial Stadium.

Timnas Filipina

Jumlah itu sudah sesuai dengan harapan dari kampanye PSSI-nya Filipina (PFF) yakni #StandYourGround dan #10KStrong untuk menghadirkan 10 ribu penonton. Walaupun sayangnya, The Azkals harus tumbang 0-2 dari Vietnam di matchday pertamanya.

Kampanye tersebut masih akan terus berlangsung. Weiss pun berharap suporter The Azkals kembali memadati stadion di laga kontra Timnas Indonesia seperti layaknya pada saat menjamu Vietnam.

“Saya hanya bisa berharap mereka (suporter) juga mendukung kami dengan cara yang sama saat melawan Indonesia,” kata Weiss, dilansir dari Rappler, Minggu (19/11/2023).

Halaman:
1 2
      
Telusuri berita bola lainnya
