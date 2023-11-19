Jelang Hadapi Timnas Indonesia, Pelatih Timnas Filipina Harapkan Dukungan Penuh dari Suporter

JELANG hadapi Timnas Indonesia, pelatih Timnas Filipina Michael Weiss harapkan dukungan penuh dari suporter. Filipina sebenarnya sudah mendapatkan dukungan semacam itu ketika menghadapi Vietnam.

The Azkals – julukan Filipina – menghadapi Vietnam di laga pertama mereka pada kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sebanyak 10.378 fans tercatat hadir di Rizal Memorial Stadium.

Jumlah itu sudah sesuai dengan harapan dari kampanye PSSI-nya Filipina (PFF) yakni #StandYourGround dan #10KStrong untuk menghadirkan 10 ribu penonton. Walaupun sayangnya, The Azkals harus tumbang 0-2 dari Vietnam di matchday pertamanya.

Kampanye tersebut masih akan terus berlangsung. Weiss pun berharap suporter The Azkals kembali memadati stadion di laga kontra Timnas Indonesia seperti layaknya pada saat menjamu Vietnam.

“Saya hanya bisa berharap mereka (suporter) juga mendukung kami dengan cara yang sama saat melawan Indonesia,” kata Weiss, dilansir dari Rappler, Minggu (19/11/2023).