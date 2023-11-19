Janji Bakal Kawal Pertahanan Timnas Indonesia dengan Baik, Rizky Ridho Optimis Garuda Bisa Kalahkan Filipina

MANILA – Pemain Tim Nasional (Timnas) Indonesia, Rizky Ridho berjanji akan berusaha bermain sebaik mungkin menjaga pertahanan skuad Garuda kala melawan Filipina di matchday kedua Grup F Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Bek Persija Jakarta itu pun optimis Timnas Indonesia bisa meraih kemenangan saat melawan Filipina.

Seperti yang diketahui, Timnas Indonesia akan bertandang ke markas Filipina di Rizal Memorial Stadium, Manila, Selasa 21 November 2023 pukul 18.00 WIB. Laga ini sekaligus menjadi laga tandang kedua bagi Skuad Garuda setelah keok 1-5 dari Irak di matchday pertama.

Tentu saja, Timnas Indonesia bertekad bangkit di laga kontra Filipina usai kalah telak di markas Irak. Rizky Ridho pun menyampaikan para pemain menaruh fokus penuh pada laga tersebut.

“Sekarang kami harus fokus pada laga selanjutnya melawan Filipina,” kata Rizky Ridho, dikutip dari situs resmi Persija, Minggu (19/11/2023).

Rizky Ridho menegaskan dia dan para pemain lainnya siap memberikan performa terbaiknya. Itu semua tak lepas dari target mereka yakni mencuri kemenangan di kandang Filipina.

“Insyaallah kami semua akan berusaha memberikan yang terbaik dan bisa mendapatkan hasil yang positif,” ungkap pemain berusia 21 tahun tersebut.