Tak Takut dengan Rekor Buruk, Pelatih Timnas Filipina Percaya Mampu Kalahkan Timnas Indonesia

Timnas Filipina percaya diri bisa kalahkan Timnas Indonesia di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. (Foto: Instagram/phifootballfederation)

MANILA – Pelatih Tim Nasional (Timnas) Filipina, Michael Weiss menyadari timnya memiliki rekor buruk tiap kali berjumpa Timnas Indonesia. Namun, ia menegaskan kini pasukannya tak takut dan ia percaya Filipina mampu mengalahkan Timnas Indonesia saat kedua tim berjumpa di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia.

Ya, The Azkals –julukan Timnas Filipina– akan melawan Timnas Indonesia di matchday kedua Grup F putaran kedua Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Pertandingan tersebut dijadwalkan berlangsung di Rizal Memorial Stadium, Manila, Selasa 21 November 2023 pukul 18.00 WIB.

Timnas Filipina tidak punya modal bagus menatap laga tersebut karena menelan kekalahan dari Vietnam dengan skor 0-2 di matchday pertama. Begitu juga dengan Indonesia yang menelan kekalahan 1-5 saat bertandang ke markas Irak.

Namun, Timnas Indonesia jauh lebih diunggulkan ketimbang The Azkals jika berbicara head-to-head. Melansir dari laman 11v11, Timnas Indonesia sudah berjumpa Filipina di 25 pertandingan di berbagai kompetisi. Hasilnya, skuad Garuda 20 kali keluar sebagai pemenang, empat imbang, dan satu lagi menelan kekalahan.

Lalu pada pertemuan terakhir, skuad Garuda berhasil meraih kemenangan 2-1 yang mana laga tersebut tersaji di Rizal Memorial Stadium. Hal itu jelas menjadi kabar buruk untuk Filipina.

Kendati demikian, Weiss tidak gentar dengan rekor pertemuan yang buruk. Pelatih asal Jerman itu menegaskan bahwa Timnas Filipina menargetkan kemenangan saat menjamu pasukan Shin Tae-yong.