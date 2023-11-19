Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Media Vietnam Sebut Timnas Vietnam Takkan seperti Timnas Indonesia yang Mudah Dikalahkan Irak

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Minggu, 19 November 2023 |14:01 WIB
Media Vietnam Sebut Timnas Vietnam Takkan seperti Timnas Indonesia yang Mudah Dikalahkan Irak
Timnas Indonesia kesulitan kala menghadapi Irak di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. (Foto: PSSI)
A
A
A

MEDIA asal Vietnam, The Thao 247 mengejek Timnas Indonesia dengan menyebut Timnas Vietnam tidak akan mudah dikalahkan Irak seperti yang dialami oleh pasukan Shin Tae-yong tersebut. Media Vietnam itu menilai Golden Star Warriors –julukan Timnas Vietnam– akan memberikan perlawanan sehingga kemungkinan bisa memetik kemenangan atas perwakilan Asia Barat tersebut.

Seperti yang diketahui, Timnas Indonesia memang dibuat babak belur oleh Irak saat bermain di Basra International Stadium, pada Kamis 16 November 2023 lalu. Tepatnya skuad Garuda dihancurkan 1-5 oleh Irak dalam laga perdana Grup F Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia tersebut.

Sementara di laga Grup F lainnya, Vietnam mampu menghajar Filipina 2-0. Kini giliran Vietnam yang bakal menjamu Irak di My Dinh National Stadium, pada Selasa 21 November 2023. Jelang laga tersebut, The Thao 247 pun menilai Golden Star Warriors tidak akan memiliki nasib yang sama seperti Timnas Indonesia.

Selain karena mempunyai modal yang baik usai menang atas Filipina di laga sebelumnya, pelatih Timnas Vietnam, Philippe Troussier juga memiliki keuntungan karena mempunyai skuad yang berpengalaman. Karena itulah The Thao 247 menilai Vietnam takkan memiliki nasib yang sama dengan skuad Garuda.

Timnas Indonesia vs Irak (PSSI)

Media Vietnam itu merasa Troussier akan memainkan para pemain pengalaman di timnya untuk meredam serangan bertubi-tubi Irak yang sempat terlihat kala menghancurkan Timnas Indonesia dengan skor 5-1 tersebut.

“Dengan lawan kuat seperti Irak, pelatih Troussier kemungkinan besar akan memprioritaskan penggunaan pemain berpengalaman,” bunyi pernyataan The Tha 247 dalam artikel mereka yang berjudul ‘Timnas Vietnam terkuat bermain melawan Irak’, dikutip Minggu (19/11/2023).

Halaman:
1 2
      
