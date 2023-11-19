Penyebab Timnas Jerman Kalah 2-3 dari Timnas Turki Diungkap Ilkay Gundogan

PENYEBAB Timnas Jerman kalah 2-3 dari Timnas Turki dalam laga persahabatan diungkap sang kapten, Ilkay Gundogan. Dia menyebut Timnas Jerman kesulitan untuk bermain kreatif.

Menurut Gundogan, Timnas Jerman kesulitan mengembangkan permainan dalam laga tersebut. Gelandang Barcelona itu mengakui, Timnas Jerman juga kurang agresif dalam menutup pergerakan para pemain Timnas Turki.

“Kami memulai pertandingan dengan sangat baik. Bahkan setelah memimpin, dalam 15 hingga 20 menit pertama, kami memiliki cukup peluang untuk menentukan pertandingan,” kata Gundogan, dikutip dari Bavarian Football Works, Minggu (19/11/2023).

“Setelah itu, kami tidak cukup bertekad dan tidak menggerakkan bola dengan baik. Turki bermain satu lawan satu dengan baik dan kami tidak dapat menemukan solusi apa pun,” sambungnya.

“Kami tidak cukup agresif dan gol mereka tercipta dari kesalahan kami. Kami terlalu pasif dan tidak mampu memberikan tekanan pada permainan mereka. Rasanya seperti kami kalah di babak pertama,” tambah Gundogan.