HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Gelar Latihan Setibanya di Filipina, Ini Pesan Shin Tae-yong kepada Para Pemain Timnas Indonesia

Djanti Virantika , Jurnalis-Minggu, 19 November 2023 |06:21 WIB
Gelar Latihan Setibanya di Filipina, Ini Pesan Shin Tae-yong kepada Para Pemain Timnas Indonesia
Para pemain Timnas Indonesia jalani latihan setibanya di Filipina. (Foto: PSSI)
A
A
A

MANILA Timnas Indonesia langsung menjalani latihan setibanya di Filipina jelang melakoni laga kedua Grup F putaran kedua Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Jelang duel itu, pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, pun memberi pesan khusus kepad para pemainnya.

Timnas Indonesia yang bertolak dari Irak pada Jumat 18 November 2023 tiba di Filipina pada Sabtu 18 November 2023 pukul 07.00 waktu setempat. Shayne Pattynama cs harus menempuh waktu kurang lebih delapan jam untuk sampai di Filipina.

Timnas Indonesia jalani latihan di Filipina

Setibanya di sana, Timnas Indonesia langsung menjalani latihan. Mereka menjalani latihan pada Sabtu 18 November 2023 sore waktu setempat.

Tentu saja, hal ini dilakukan karena Timnas Indonesia perlu mempersiapkan diri sebaik mungkin demi meraih kemenangan atas Timnas Filipina. Hasil manis wajib diraih demi memperbaiki posisi skuad Garuda -julukan Timnas Indonesia- yang sedang terpuruk di dasar klasemen sementara Grup F.

Dalam laga perdana di Grup F, Timnas Indonesia memang harus menelan pil pahit. Mereka tumbang dari Irak dengan skor telak 1-5. Gol semata wayang pada laga itu dicetak Shayne Pattynama.

Jelang melawan Filipina, Shin Tae-yong memberi pesan kepada para pemainnya. Meski pemainnya letih, dia ingin tim bisa bersiap lebih baik lagi.

Usai kalah dari Irak, Shin Tae-yong pun berusaha memompa semangat para pemain Timnas Indonesia. Dengan begitu, permainan bisa lebih baik dan tidak mengulangi kesalahan-kesalahan yang dibuat sebelumnya.

“Memang setelah pertandingan melawan Irak, kita pindah ke Filipina, seharian di jalan, jadi kondisi pemain letih dan lelah, tapi saya akan mempersiapkan tim dengan baik,” ujar Shin Tae-yong, dilansir dari laman resmi PSSI, Minggu (19/11/2023).

“Jadi, yang namanya sepakbola, bisa menang dan juga kalah, tetapi memang banyak faktor yang menyusahkan kita, mulai dari waktu, jet lag, dan lain-lain,” lanjutnya.

“Untuk itu, saya mengingatkan kembali kepada para pemain, agar tidak melakukan kesalahan--kesalahan yang dilakukan seperti mulai dari gol pertama ke gol ketiga,” jelas Shin Tae-yong.

