HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Timnas Indonesia U-17 Kembali Curi Perhatian Pemandu Bakat Asing, Jehan Pahlevi Disandingkan dengan Bintang Chelsea

Ilham Sigit Pratama , Jurnalis-Minggu, 19 November 2023 |05:37 WIB
Timnas Indonesia U-17 Kembali Curi Perhatian Pemandu Bakat Asing, Jehan Pahlevi Disandingkan dengan Bintang Chelsea
Penggawa Timnas Indonesia U-17, Jehan Pahlevi (Foto: LOC Piala Dunia U-17)
A
A
A

SURABAYA – Setelah Arkhan Kaka, kini terdapat satu lagi pemain Timnas Indonesia U-17 yang mencuri perhatian pemandu bakat. Kali ini giliran sang winger, Jehan Pahlevi yang disandingkan dengan bintang Chelsea, Cole Palmer.

Jehan Pahlevi tampil di seluruh laga penyisihan grup Piala Dunia U-17 2023. Terkini, pemain Persija Jakarta itu tampil membantu Timnas Indonesia U-17 menghadapi Maroko U-17 pada laga terakhir penyisihan Grup A Piala Dunia U-17 2023.

Berlangsung di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Kamis (16/11/2023), Jehan turun dari bangku cadangan menggantikan Nabil Asyura di menit 61. Namun sayang skuad Garuda Asia harus menelan kekalahan dengan skor 1-3.

Kendati menelan kekalahan, penampilan Jehan berhasil mencuri perhatian pengamat asing. Pujian tersebut datang dari akun pemandu bakat asing di Twitter, Emirhan.

“Hari ini saya ingin berbicara tentang pesepakbola Indonesia yang sangat mengejutkan saya selama Piala Dunia U17 kali ini. Pahlevi adalah pemain sayap kanan ulung yang terkenal karena kehebatan teknisnya,” tulis akun Emirhan, @EKScouting.

“Dia (Jehan) memiliki visi dan kemampuan operan yang luar biasa, sering kali menciptakan peluang mencetak gol bagi rekan satu timnya,” lanjutnya menambahkan.

