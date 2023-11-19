Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Piala Dunia U-17 2023: Lolos 16 Besar, Pelatih Timnas Jerman U-17 Bicara Target Juara

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Minggu, 19 November 2023 |03:00 WIB
Piala Dunia U-17 2023: Lolos 16 Besar, Pelatih Timnas Jerman U-17 Bicara Target Juara
Timnas Jerman U-17 di Piala Dunia U-17 2023 (Foto: FIFA)
A
A
A

JAKARTA - Pelatih Timnas Jerman U-17, Christian Wuck, berbicara mengenai target juara timnya di ajang Piala Dunia U-17 2023. Wuck mengatakan saat ini timnya hanya ingin fokus pertandingan demi pertandingan.

Sebagaimana diketahui, Der Panzer -julukan Jerman U-17- berhasil lolos ke babak 16 besar Piala Dunia U-17 2023. Kepastian itu setelah tim tersebut keluar menjadi juara Grup F dengan sembilan poin dari tiga laga.

Christian Wuck berharap timnya dapat berprestasi dalam ajang itu meskipun tidak mudah. Namun, dia pastikan membicarakan hal tersebut memang masih terlalu dini karena perjalanan Jerman U-17 masih panjang.

"Itu mungkin saja (juara). Saya berharap demikian," kata Christian Wuck di Jakarta International Stadium (JIS), Sabtu (18/11/2023).

Pelatih berusia 50 tahun itu mengatakan paling terpenting timnya terus melangkah pada Piala Dunia U-17 lebih dahulu. Jadi, Jerman U-17 akan fokus dari laga ke laga untuk meraih kemenangan.

Halaman:
1 2
      
