Kualifikasi Piala Dunia 2026: Media Vietnam Prediksi Timnas Indonesia Kesulitan Hadapi Filipina

Timnas Indonesia akan menghadapi Filipina pada laga lanjutan Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia (Foto: PSSI)

TIMNAS Indonesia akan menghadapi Filipina pada laga lanjutan putaran kedua Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Salah satu media Vietnam, The Thao Van Hoa, baru-baru ini menulis artikel soal komentar pelatih Filipina jelang laga tersebut.

Timnas Indonesia diyakini bakal kesulitan kala bertamu ke Rizal Memorial Stadium di Filipina. Sebelumnya, pelatih Michael Weiss mengklaim Timnas Filipina bakal memanfaatkan laga kandang dengan sebaik mungkin.

"Laga selanjutnya melawan Indonesia mungkin kami punya peluang. Indonesia harus pergi dari Irak ke sini (Filipina). Lebih sulit bagi mereka karena perjalannya melelahkan," tukas Weiss, dikutip dari TheThao Vanhoa, Sabtu (18/11/2023).

"Sulit juga bagi mereka untuk bermain di lapangan sintetis dan kami sudah terbiasa dengan hal itu,"tukas juru taktik asal Jerman itu.

Sesuai jadwal, Timnas Indonesia akan lebih dulu bertamu ke Rizal Memorial Stadium pada Selasa 21 November 2023. Ramadhan Sananta dan rekan-rekan bertekad untuk bangkit setelah menelan kekalahan telak di laga sebelumnya.