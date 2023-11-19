Kisah Kocak Lord Harry Maguire, Pemain Bintang Manchester united Ini Nyaris Berprofesi sebagai Akuntan

KISAH kocak Lord Harry Maguire, pemain bintang Manchester United yang ternyata nyaris berprofesi sebagai seorang akuntan dan bukan pemain bola akan diulas oleh Okezone pada artikel ini. Bagi penggemar setia Manchester United, tentu sangat mengenal sosok bek tengah termahal mereka yakni, Harry Maguire.

Pemain Timnas Inggris ini didatangkan Man United pada masa kepelatihan Ole Gunnar Solskjaer. Tepatnya pada 2019 lalu, Manchester United menebus Maguire dari Leicester City dengan harga senilai 80 juta pounds atau yang kala itu setara dengan Rp1,4 triliun rupiah yang sekaligus menjadikannya bek termahal di masa itu.

Sayangnya, performa Harry Maguire di Manchester United tidak sebaik dengan harganya. Pemain berpostur 1,94 meter ini bahkan sangat banyak melakukan aksi konyol dan blunder fatal yang berujung gol dan membuat fans Man United frustrasi.

Sebab itu, Maguire mendapat sebutan lord dari para pendukungnya di Indonesia. Usut punya usut, ternyata sebelum menjadi seorang pesepakbola profesional, Harry Maguire nyaris menjadi seorang akuntan.

Hal itu disampaikan oleh wakil kepala sekolahnya di Sekolah Menengah Katolik St Marry di Chesterfield, Sue Cain. Sue Cain mengatakan bahwa saat duduk di sekolah menengah, Harry Maguire adalah siswa yang sangat pandai.

Karena itulah Sue Cain mengira jika Maguire akan melanjutkan studinya di bidang bisnis dan menjadi seorang akuntan.