VAR di Piala Dunia U-17 2023 Tak Digunakan di Liga 1, Erick Thohir: Kami Beli Sendiri

SURABAYA - Video Assistant Referee (VAR) di ajang Piala Dunia U-17 2023 rupanya tak akan digunakan di Liga 1 2023-2024. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir menyebut pihaknya akan membeli VAR sendiri untuk kebutuhan kompetisi di Tanah Air.

Liga 1 2023-2024 memang ditargetkan akan menggunakan VAR pada Februari tahun depan. Sebelumnya, Direktur PT Liga Indonesia Baru (LIB) Asep Saputra mengatakan persiapan VAR di Indonesia sudah memasuko tahap ketiga.

VAR sejatinya sudah digunakan di ajang Piala Dunia U-17 2023. Namun VAR pada ajang ini dioperasikan oleh para wasit asing yang ditunjuk FIFA.

Sebelumnya, tersiar kabar bahwa VAR di Piala Dunia U-17 2023 akan digunakan di Liga 1 musim ini. Namun hal itu dibantah Erick Thohir.

Erick mengatakan FIFA tidak akan memberikan perangkat VAR di Piala Dunia U-17 2023 kepada PSSI. Pria yang juga Menteri BUMN itu kemudian memastiksn PSSI sendiri yang akan membeli perangkat VAR.

"Enggak lah, beli sendiri," singkat Erick kepada media di Surabaya, Kamis (16/11/2023).