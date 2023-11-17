Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hasil Babak Pertama Timnas Polandia U-17 vs Timnas Argentina U-17 di Piala Dunia U-17 2023: Albiceleste Unggul 1-0

Basudiwa Supraja , Jurnalis-Jum'at, 17 November 2023 |16:53 WIB
Hasil Babak Pertama Timnas Polandia U-17 vs Timnas Argentina U-17 di Piala Dunia U-17 2023: Albiceleste Unggul 1-0
Timnas Argentina U-17 unggul 1-0 atas Polandia U-17 (Foto: MPI/Basudiwa Supraja)
A
A
A

HASIL babak pertama Timnas Polandia U-17 vs Timnas Argentina U-17 di Piala Dunia U-17 2023 akan dibahas di sini. Pertandingan yang berlangsung di Jakarta International Stadium (JIS), Jumat (17/11/2023) sore WIB tersebut berakhir dengan skor 1-0 pada babak pertama.

Albiceleste -- julukan Argentina -- tampil dominan. Mereka sukses membuka keunggulan melalui Thiago Laplace pada menit ke-34.

Timnas Argentina U-17

Jalannya Pertandingan

Bola dikuasai pertama lewat kaki-kaki penggawa Polandia U-17. Mereka mencoba membuka pertahanan lawan sejak awal permainan dimulai.

Namun pasukan Diego Placente tidak mudah ditembus. Skuad muda La Albiceleste-julukan Argentina- justru mampu menebar ancaman.

Penggawa muda AC Milan U-19, Mateusz Skoczylas, masih mencari cara untuk membuka skor lebih dulu buat Polandia U-17. Maklum, saat ini mereka belum 'pecah telur' di Grup D usai menelan dua kekalahan beruntun.

Peluang tercipta bagi Argentina di 10 menit pertandingan pertama. Namun upaya terobosan Claudio Echeverri dan kolega belum membuahkan hasil.

Kedua tim masih saling mencoba mengupas pertahanan satu sama lain. Meski demikian, skor imbang kacamata belum berubah hingga cooling break.

Usai rehat, Argentina langsung membuka keunggulan lebih dulu. Thiago Laplace berhasil mencetak gol di menit ke-34 memanfaatkan bola liar di depan gawang, skor 1-0.

Polandia U-17 semakin tertekan di sisa menit akhir pertandingan babak pertama. La Albiceleste muda justru tak berhenti menebar ancaman.

Peluang demi peluang kembali dibangun oleh Claudio Echeverri dan kolega. Namun skor tak berubah hingga peluit akhir laga babak pertama dibunyikan.

Halaman:
1 2
      
