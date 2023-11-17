Kisah Miris Alessandro Del Piero, Legenda Juventus yang Ternyata Pernah Bernasib Sama dengan Indonesia di Piala dunia U-17

KISAH miris Alessandro Del Piero, legenda Juventus yang ternyata pernah bernasib sama dengan Timnas Indonesia U-17 di Piala Dunia U-17 akan diulas oleh Okezone pada artikel ini.

Timnas Indonesia U-17 baru saja menelan kekalahan menyesakkan atas Maroko di matchday terakhir Grup A. Bertanding di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Kamis, 16 November 2023, anak asuh Bima Sakti harus bertekuk lutut dengan skor 3-1.

Maroko sukses membuka keunggulan melalui tendangan penalti Anas Alaoi di babak pertama. Selang beberapa menit kemudian, Maroko menggandakan keunggulan melalui sundulan kepala Abdelhamid Ait Boudlal.

Menjelang akhir babak pertama, Indonesia sempat memperkecil keunggulan melalui tendangan bebas Nabil Asyura. Sayang di babak kedua Maroko kembali mencetak satu gol melalui sepakan Mohammed Hamony.

Hasil ini membuat Maroko memuncaki klasemen Grup A dengan perolehan 6 poin. Di sisi lain, Timnas Indonesia U-17 duduk di peringkat ketiga dengan perolehan dua poin.

Indonesia masih memiliki peluang untuk lolos ke babak 16 besar tergantung dari hasil pertandingan di grup lain. Meski begitu, peluang yang ada sangatlah kecil.

Usut punya usut, hasil yang diraih Timnas Indonesia U-17 pada debutnya di ajang Piala Dunia U-17 ini ternyata memiliki kemiripan dengan Timnas Italia U-17 pada Piala Dunia U-17 tahun 1991.

Kala itu, Italia juga berperan sebagai tuan rumah ajang sepakbola usia muda paling bergengsi ini. Sayangnya, mereka juga hanya finis di peringkat ketiga klasemen Grup A dengan koleksi poin yang sama persis, yakni 2 poin.

Padahal, Timnas Italia U-17 kala itu diperkuat oleh pemain-pemain besar seperti legenda Juventus, Alessandro Del Piero. Namun di ajang 4 tahunan itu, Alessandro Del Piero tidak mampu membuat Gli Azzurrini – julukan Timnas Italia muda – menembus fase grup.

Di laga pertama yang digelar pada 16 Agustus 1991, Timnas Italia hars bertekuk lutut dari Amerika Serikat dengan skor tipis 1-0. Di laga kedua Del Piero dan kolega memasang target menang atas China.