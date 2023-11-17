5 Pemain Timnas Indonesia yang Main Buruk saat Kalah 5-1 dari Irak, Nomor 1 Bikin Kesalahan Fatal

Pemain Timnas Indonesia bermain buruk hingga dibantai Timnas Irak 1-5 (Foto: PSSI)

BASRA - Lima pemain Timnas Indonesia yang main buruk saat kalah 1-5 dari Timnas Irak di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia akan dibahas Okezone. Sebab, kekalahan tersebut terlalu mencolok.

Laga Timnas Irak vs Timnas Indonesia itu digelar di Stadion Internasional Basra, Basra, Kamis 16 November 2023 malam WIB. Sayangnya, skuad Garuda membawa pulang hasil negatif lantaran ada lima pemain yang bermain buruk.

Lalu, siapa saja lima pemain yang bermain buruk saat kalah 1-5 dari Irak? Berikut ulasannya.

5. Nadeo Argawinata

Melihat lima gol yang bersarang di gawang Indonesia, mudah untuk mengatakan Nadeo bermain buruk. Kiper Borneo FC itu hampir tidak melakukan penyelamatan sepanjang 90 menit pertandingan.

Walau begitu, Nadeo sejatinya tidak membuat kesalahan-kesalahan yang berujung gol Indonesia. Hanya saja, pemain kelahiran Kediri itu terlalu mudah membiarkan gawangnya dibobol Irak.

4. Asnawi Mangkualam

Sang kapten kesebelasan juga bermain buruk di laga tersebut. Dua dari lima gol Irak berasal dari sisi serangan Indonesia yang ditempati Asnawi.

Bahkan, pemain Jeonnam Dragons itu mendapat kartu kuning di menit ke-79. Asnawi tampak seperti kesulitan sepanjang 90 menit.