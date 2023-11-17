Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Timnas Indonesia Kalah 1-5 dari Irak, Shin Tae-yong: Akan Kami Balas di Kandang!

Ilham Sigit Pratama , Jurnalis-Jum'at, 17 November 2023 |03:08 WIB
Timnas Indonesia Kalah 1-5 dari Irak, Shin Tae-yong: Akan Kami Balas di Kandang!
Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong. (Foto: PSSI)
BASRA – Pelatih Tim Nasional (Timnas) Indonesia, Shin Tae-yong mengakui timnya kalah 1-5 dari Irak karena tim lawan bermain sangat bagus. Kecewa jelas dirasakan Shin Tae-yong, namun ia siap membalas kekalahan itu saat Timnas Indonesia bermain di kandang.

Shin Tae-yong berjanji Timnas Indonesia akan bermain jauh lebih baik demi bisa mengalahkan Irak di pertemuan kedua mereka di Grup F Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia mendatang.

Pernyataan Shin Tae-yong itu keluar usai Timnas Indonesia dicukur habis Irak dengan skor 1-5 pada laga Grup F Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Bermain di Basra International Stadium, Basra, Kamis (16/11/2023) malam WIB, gol-gol Irak dicetak Basra Rasan (20’), gol bunuh diri Jordi Amat (35’), Osama Rashid (60’), Youssef Amyn (81’) dan Ali Al-Hamadi (88’).

Timnas Indonesia sempat melawan lewat gol Shayne Pattynama (45+3’). Namun apa daya, Timnas Indonesia tak bisa menahan gempuran serangan Irak pada babak kedua.

Timnas Indonesia vs Irak (PSSI)

Pujian setinggi langit pun dilontarkan Shin Tae-yong. Arsitek asal Korea Selatan itu mengakui tim berjuluk Singa Mesopotamia tampil impresif.

“Kami jelas mengalami kekalahan berat dari Irak, saya pikir saya mengucapkan selamat kepada Irak, mereka bermain bagus, Irak tampil baik,” kata Shin Tae-yong pada konferensi pers usai laga, Jumat (17/11/2023).

Kendati dibantai pada pertemuan pertama, skuad Garuda tidak perlu berkecil hati. Pasalnya, Asnawi Mangkualam dan kolega memiliki dua kali kesempatan balas dendam di laga selanjutnya.

