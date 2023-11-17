Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Usai Dihajar Irak 1-5, Shayne Pattynama Ingatkan Timnas Indonesia Jangan Pernah Remehkan Lawan

Cikal Bintang , Jurnalis-Jum'at, 17 November 2023 |02:49 WIB
Usai Dihajar Irak 1-5, Shayne Pattynama Ingatkan Timnas Indonesia Jangan Pernah Remehkan Lawan
Pemain Timnas Indonesia, Shayne Pattynama. (Foto: PSSI)
A
A
A

BASRA – Tim Nasional (Timnas) Indonesia datang ke markas Irak dengan kepercayaan diri yang tinggi dapat memberikan perlawanan. Namun, nyatanya skuad Garuda pulang babak belur dengan kekalahan 1-5 dari tim tuan rumah.

Menanggapi kekalahan itu, penggawa Timnas Indonesia, Shayne Pattynama pun mengingatkan timnya untuk jangan sampai meremehkan lawan. Menurut Shayne, percaya diri harus tapi tidak boleh sombong.

Pernyataan Shayne itu disampaikannya usai Timnas Indonesia disikat Irak 1-5 di laga pertama Grup F Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona asia. Timnas Indonesia dihajar Irak di Stadion Internasional Basra, Basra, Irak pada Kamis 16 November 2023 malam WIB.

Tim besutan Shin Tae-yong itu tak kuasa menahan gempuran tim tuan rumah dalam laga tersebut. Lima gol untuk Irak dicatatkan oleh Bashar Rasan (20’), gol bunuh diri Jordi Amat (35’), Osama Rashid (60’), Youssef Amyn (81’), dan Ali Al-Hamadi (88’).

Sedangkan, Skuad Garuda membalaskan satu gol via tendangan keras Shayne Pattynama (45+3’).

Shayne Pattynama

Usai pertandingan, Shayne mengakui kekuatan Singa Mesopotamia -julukan Timnas Irak- dalam laga tersebut. Menurutnya, kondisi mental yang bagus tidak cukup untuk memenangkan pertandingan seperti ini.

Halaman:
1 2
      
