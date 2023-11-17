Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Bojan Hodak Bocorkan Masa Depan Duo Brasil Ciro Alves dan David da Silva di Persib Bandung

Miftahul Ghani , Jurnalis-Jum'at, 17 November 2023 |09:04 WIB
Bojan Hodak Bocorkan Masa Depan Duo Brasil Ciro Alves dan David da Silva di Persib Bandung
David da Silva dan Ciro Alves disebut telah memperpanjang kontrak di Persib Bandung (Foto: Instagram/@cirooficial)
A
A
A

BANDUNG - Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak, membocorkan nasib dua pemain asingnya Ciro Alves dan David da Silva. Duo Brasil itu ternyata sudah mendapatkan perpanjangan kontrak dari manajemen.

“Yang saya tahu, keduanya sudah memperpanjang kontrak dari beberapa bulan lalu,” ungkap Hodak usai memimpin sesi latihan di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), pada Kamis 16 November 2023.

Bojan Hodak membawa perubahan di tubuh Persib Bandung (Foto: PT LIB)

Hanya saja, pelatih asal Kroasia itu tidak menyebut berapa lama durasi kontrak baru Ciro dan David. Di sisi lain, Deputi CEO PT Persib Bandung Bermartabat (PBB), Teddy Tjahjono, sendiri irit bicara soal nasib penyerang berkepala plontos itu.

"Nanti diumumkan apakah ada perpanjangan atau tidaknya (David). Kontraknya iya habis, tapi nanti ada pengumuman lah diperpanjang atau tidaknya," kata Teddy.

Ciro Alves diketahui didatangkan pada awal musim Liga 1 2022-2023. Eks Persikabo 1973 itu diberi kontrak dengan durasi dua tahun plus opsi perpanjangan satu tahun.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/15/49/3034272/berdasarkan-komdis-pssi-persija-jakarta-dan-persib-bandung-jadi-klub-yang-paling-sering-lakukan-pelanggaran-di-liga-1-2023-2024-f0FWjw8Onw.jpg
Berdasarkan Komdis PSSI, Persija Jakarta dan Persib Bandung Jadi Klub yang Paling Sering Lakukan Pelanggaran di Liga 1 2023-2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/49/3022387/pencinta-vespa-bek-persib-bandung-rezaldi-hehanussa-mudik-ke-ciputat-dengan-motor-kesayangannya-YqazojjlDx.jpg
Pencinta Vespa, Bek Persib Bandung Rezaldi Hehanussa Mudik ke Ciputat dengan Motor Kesayangannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/16/49/3022351/liburan-ke-pantai-pangandaran-3-pemain-persib-bandung-pilih-kendarai-sepeda-motor-Ddclf6uAlX.jpg
Liburan ke Pantai Pangandaran, 3 Pemain Persib Bandung Pilih Kendarai Sepeda Motor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/14/49/3021689/breaking-news-persija-jakarta-dan-thomas-doll-resmi-berpisah-0uZsavkidW.jpeg
Breaking News: Persija Jakarta dan Thomas Doll Resmi Berpisah!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/29/51/1649711/atlet-bulu-tangkis-indonesia-fajar-alfian-menikah-dengan-firly-assyifa-ckw.webp
Atlet Bulu Tangkis Indonesia Fajar Alfian Menikah dengan Firly Assyifa
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2021/11/13/giovanni_van_bronckhorst.jpg
Giovanni van Bronckhorst Makin Dekat Timnas Indonesia, Liverpool Langsung Cari Pengganti
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement