Bojan Hodak Bocorkan Masa Depan Duo Brasil Ciro Alves dan David da Silva di Persib Bandung

David da Silva dan Ciro Alves disebut telah memperpanjang kontrak di Persib Bandung (Foto: Instagram/@cirooficial)

BANDUNG - Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak, membocorkan nasib dua pemain asingnya Ciro Alves dan David da Silva. Duo Brasil itu ternyata sudah mendapatkan perpanjangan kontrak dari manajemen.

“Yang saya tahu, keduanya sudah memperpanjang kontrak dari beberapa bulan lalu,” ungkap Hodak usai memimpin sesi latihan di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), pada Kamis 16 November 2023.

Hanya saja, pelatih asal Kroasia itu tidak menyebut berapa lama durasi kontrak baru Ciro dan David. Di sisi lain, Deputi CEO PT Persib Bandung Bermartabat (PBB), Teddy Tjahjono, sendiri irit bicara soal nasib penyerang berkepala plontos itu.

"Nanti diumumkan apakah ada perpanjangan atau tidaknya (David). Kontraknya iya habis, tapi nanti ada pengumuman lah diperpanjang atau tidaknya," kata Teddy.

Ciro Alves diketahui didatangkan pada awal musim Liga 1 2022-2023. Eks Persikabo 1973 itu diberi kontrak dengan durasi dua tahun plus opsi perpanjangan satu tahun.