HOME BOLA LIGA INDONESIA

Nasib Levy Madinda Menggantung, Bojan Hodak Ungkit Budget Manajemen Persib Bandung

Miftahul Ghani , Jurnalis-Kamis, 16 November 2023 |16:33 WIB
Nasib Levy Madinda Menggantung, Bojan Hodak Ungkit <i>Budget</i> Manajemen Persib Bandung
Status Levy Madinda di Persib Bandung masih belum jelas (Foto: Instagram/@levymadinda11)
A
A
A

BANDUNG - Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak, menyinggung budget yang dimiliki manajemen terkait nasib Levy Madinda di tim berjuluk Maung Bandung ini. Pasalnya, playmaker asal Gabon itu akan habis kontrak pada Desember 2023.

Hodak mengaku saat ini belum mau mengeluarkan keputusan mengenai nasib Levy Madinda. Terlebih, bursa transfer pemain putaran kedua Liga 1 2023-2024 akan ditutup pada Selasa 28 November.

Levy Madinda membawa Persib Bandung unggul 1-0 atas Barito Putera (Foto: Twitter/@persib)

“Tanggal 26 (November) kami akan bermain melawan Dewa United dan 28 adalah hari terakhir (transfer window). Jadi dia (Levy Madinda) masih memiliki kontrak,” kata Hodak di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Kamis (16/11/2023).

Sang pelatih juga mengaku masih perlu memikirkan Tyronne Gustavo Del Pino Ramos. Meski tidak dilibatkan di Liga 1 2023-2024, playmaker asal Spanyol itu masih terikat dengan Persib Bandung.

“Jadi ini bukan hanya mengubah pemain, tidak bisa seperti itu, pemain memiliki kontrak dan harus membayarnya. Pemain baru juga ada biaya yang harus dikeluarkan, kami harus membelinya. Jika pemain tersebut tidak cukup bagus untuk bermain di sini, maka tidak perlu membelinya,” urai Hodak.

“Jadi ini tergantung budget dari manajemen dan juga tergantung pemain yang kami mau. Jadi saya katakan, mungkin kami melakukan perubahan, mungkin juga tidak. Terkadang ini tergantung budget dari manajemen,” imbuhnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
