Hasil Timnas Filipina vs Timnas Vietnam di Kualifikasi Piala Dunia 2026: Golden Star Warriors Sikat Tuan Rumah 2-0!

Timnas Vietnam menang 2-0 atas Filipina di Kualifikasi Piala Dunia 2026. (Foto: VFF)

MANILA – Tim Nasional (Timnas) Vietnam berhasil menghajar tim tuan rumah Filipina di laga pertama Grup F babak kedua Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia, pada Kamis (16/11/2023) malam WIB. Bermain di Rizal Memorial Stadium, Manila, tim berjuluk Golden Star Warriors tepatnya menang dengan skor 2-0 atas Filipina.

Dua gol Vietnam dicetak oleh Nguyen Van Toan ketika laga baru berjalan 16 menit. Lalu di akhir laga, tepatnya pada menit ke-90+4, Vietnam berhasil menggandakan keunggulan berkat gol Nguyen Dinh Bac.

Jalannya Pertandingan

Vietnam tampil mendominasi jalannya pertandingan. Namun tim berjuluk Golden Star Warriors kesulitan menembus rapatnya pertahanan tim tuan rumah.

Upaya Nguyen Tien Linh dan kolega pun membuahkan hasil di menit 16. Kerja sama pemain Vietnam di lini depan menghasilkan situasi kemelut di kotak penalti.

Nguyen Van Toan kemudian menyabar bola dan membawa Vietnam memecah kebuntuan. Tembakan kaki kanannya tak mampu dihalau penjaga gawang Filipina, Neil Etheridge.

Dominasi terus ditunjukkan Vietnam di sisa babak pertama. Namun skor 1-0 untuk keunggulan tim tamu bertahan hingga turun minum.

Filipina mencoba bermain terbuka di babak kedua. The Azkals -julukan Filipina- berinisiatif membangun serangan lewat umpan-umpan panjang.

Namun bola terus-terusan berhasil dipotong oleh para pemain Vietnam. Filipina pun masih kesulitan menciptakan peluang berbahaya.