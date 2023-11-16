Man of the Match Timnas Uzbekistan U-17 vs Timnas Spanyol U-17 di Piala Dunia U-17 2023: Gelandang Real Madrid Roberto Martin

MAN of the match laga Timnas Uzbekistan U-17 vs Timnas Spanyol U-17 di Piala Dunia U-17 2023 adalah Roberto Martin. Gelandang Real Madrid itu mencetak satu gol dalam laga yang berkesudahan dengan skor 2-2 di Stadion Manahan, Solo, Kamis (16/11/2023) sore WIB.

Spanyol U-17 sejatinya berpeluang besar mengakhiri babak penyisihan grup dengan catatan sempurna. Tim berjuluk La Rojita unggul 2-0 di babak pertama lewat gol Igor Oyono (10’) dan Roberto Martin (16’).

Namun kemudian Uzbekistan U-17 menyamakan kedudukan lewat dua gol dari Bekhruz Shukurullaev (45+4’) dan Amirbek Saidov (53’). Namun demikian, Spanyol U-17 tetap melaju ke babak gugur dengan status juara grup B dengan koleksi tujuh poin, hasil dua kemenangan dan satu hasil imbang.

Roberto Martin yang mencetak satu gol di laga itu berhasil terpilih sebagai pemain terbaik. Adapun gol yang dicetak pemain berusia 17 tahun itu tercipta lewat situasi bola rebound.

Marc Bernal melepaskan tembakan dari luar kotak penalti dan menghasilkan bola rebound. Sambaran pertama Martin diantisipasi oleh penjaga gawang Uzbekistan U-17, Muhammadyusuf Sobirov.

Namun percobaan kedua Martin kemudian berhasil berbuah gol. Sejauh ini, Martin sudah tiga kali tampil di Piala Dunia U-17 2023, namun baru kali ini dia tampil 90 menit penuh.