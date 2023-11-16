Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hasil Babak Pertama Timnas Uzbekistan U-17 vs Timnas Spanyol U-17 di Piala Dunia U-17 2023: La Rojita Unggul Tipis 2-1

Ilham Sigit Pratama , Jurnalis-Kamis, 16 November 2023 |16:57 WIB
Hasil Babak Pertama Timnas Uzbekistan U-17 vs Timnas Spanyol U-17 di Piala Dunia U-17 2023: <i>La Rojita</i> Unggul Tipis 2-1
Timnas Spanyol U-17 unggul 2-1 atas Timnas Uzbekistan U-17 di babak pertama (Foto: Twitter/@SEFutbol)
SOLO - Hasil babak pertama Timnas Uzbekistan U-17 vs Timnas Spanyol U-17 di Piala Dunia U-17 2023 sudah diketahui. Laga di Stadion Manahan, Kota Solo, Jawa Tengah, Kamis (16/11/2023) sore WIB, itu berakhir dengan skor 2-1.

Gol bagi Timnas Spanyol U-17 dicetak oleh Igor Venancio (10') dan Roberto Martin (19'). Sementara itu, Uzbekistan U-17 sempat membalas via gol Behruz Shukurllaev jelang babak pertama berakhir.

Timnas Spanyol U-17

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Spanyol U-17 langsung tampil menekan sejak awal pertandingan. Memasuki menit kesembilan, tim berjuluk La Rojita mengancam lewat tembakan Roberto Martin.

Tak lama berselang, bola berhasil masuk ke gawang yang dikawal Muhammadyusuf Sobirov. Adalah wonderkid Villareal, Igor Oyono yang berhasil mencatatkan namanya di papan skor.

Memasuki menit 16, giliran Marc Bernal yang melepaskan tembakan. Bola berhasil dihalau Muhammadyusuf Sobirov, namun tidak sempurna.

Bola rebound disambar Roberto Martin, namun tembakan pertama langsung kembali dimentahkan. Roberto Martin langsung menghampiri bola dan menyelesaikan situasi bola rebound tersebut menjadi gol.

Uzbekistan U-17 sesekali keluar menyerang lewat serangan balik Mereka mengancam via tembakan Azizbek Tulkunbekov, sayang tembakannya masih belum tepat sasaran.

Sesaat sebelum turun minum, Uzbekistan U-17 memperkecil kedudukan usai Raul Jimenez melakukan blunder. Sang penjaga gawang melakukan kesalahan saat mengusai bola, kemudian berhasil ditekel pemain Uzbekistan U-17.

Bola liar langsung disambar oleh Bekhruz Shukurullaev. Babak pertama ditutup dengan skor 2-1 untuk Spanyol U-17.

