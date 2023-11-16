Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Shin Tae-yong Yakin Timnas Indonesia Bisa Pamer Kualitas di Hadapan 65 Ribu Suporter Timnas Irak

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Kamis, 16 November 2023 |16:23 WIB
Shin Tae-yong Yakin Timnas Indonesia Bisa Pamer Kualitas di Hadapan 65 Ribu Suporter Timnas Irak
Shin Tae-yong yakin Timnas Indonesia bisa unjuk gigi di hadapan para pendukung Irak (Foto: PSSI)
A
A
A

SHIN Tae-yong yakin Timnas Indonesia bisa pamer kualitas di hadapan 65 ribu suporter Timnas Irak. Skuad Garuda – julukan Timnas Indonesia – akan bertandang ke Basra International Stadium, Basra pada Kamis (16/11/2023) malam WIB.

Kedua tim bersaing di Grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia bersama Vietnam dan Filipina. Dari empat tim, dicari dua tim teratas untuk melaju ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.

Timnas Indonesia

Shin Tae-yong mengatakan timnya sangat antusias memainkan laga tersebut. Jadi, Timnas Indonesia tidak akan gentar melawan Irak karena akan menampilkan kemampuan yang dimiliki.

"Ini adalah pertandingan dan tujuan kami menghadapi pemain dengan skill," kata Shin Tae-yong dalam konferensi pers, Rabu (15/11/2023).

Pelatih asal Korea Selatan itu mengatakan persiapan timnya pun sudah cukup baik untuk laga melawan tim asal Timur Tengah itu. Jadi, itu akan menjadi salah satu modal Marc Klok dan kolega dalam laga nanti.

