BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Penyebab Shin Tae-yong Coret Egy Maulana Vikri dan Edo Febriansah Jelang Laga Timnas Indonesia vs Irak di Kualifikasi Piala Dunia 2026

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Kamis, 16 November 2023 |10:29 WIB
Penyebab Shin Tae-yong Coret Egy Maulana Vikri dan Edo Febriansah Jelang Laga Timnas Indonesia vs Irak di Kualifikasi Piala Dunia 2026
Egy Maulana Vikri dicoret jelang laga Timnas Indonesia melawan Timnas Irak di Kualifikasi Piala Dunia 2026 (Foto: PSSI)
PENYEBAB Shin Tae-yong coret Egy Maulana Vikri dan Edo Febriansah jelang laga Timnas Indonesia vs Timnas Irak di Kualifikasi Piala Dunia 2026 akhirnya terungkap. Nama kedua pemain itu hilang saat akun media sosial resmi Timnas Indonesia mengumumkan nomor punggung.

Laga Timnas Irak vs Timnas Indonesia itu akan digelar dalam rangka Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Pertandingan dijadwalkan berlangsung pada Kamis (16/11/2023) pukul 21.45 WIB di Basra International Stadium, Basra, Irak.

Susunan Pemain Timnas Indonesia

Jelang laga, akun Instagram resmi Timnas Indonesia @timnas.indonesia mengunggah daftar nomor punggung pemain dari 1-23. Menariknya, tidak ada nama Egy Maulana Vikri dan Edo Febriansah di daftar tersebut.

Padahal, keduanya masuk dalam daftar 25 pemain yang dibawa Timnas Indonesia untuk melakoni dua laga awal Grup F Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Usut punya usut, hal itu berkaitan dengan regulasi di babak kualifikasi.

Setiap kesebelasan hanya bisa mendaftarkan 23 pemain untuk pertandingan. Oleh karena itu, Shin terpaksa mencoret Egy dan Edo untuk laga nanti malam.

"Karena cuma bisa daftarkan 23 nama, dua pemain harus ditinggal dan dipastikan tidak bermain di pertandingan menghadapi Irak. Mereka adalah Egy Maulana Vikri dan Edo Febriansah," ungkap akun Instagram @garudafansbook, Kamis (16/11/2023).

Halaman:
1 2
      
