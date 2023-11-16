Bima Sakti Ungkap Kabar Terkini Amar Brkic, Starter di Laga Timnas Indonesia U-17 Vs Maroko U-17?

SURABAYA – Pelatih Timnas Indonesia U-17, Bima Sakti, mengungkapkan kabar terkini Amar Rayhan Brkic jelang hadapi Maroko U-17 di matchday ketiga Piala Dunia U-17 2023. Bima Sakti mengatakan bahwa memang Amar sejatinya membutuhkan adaptasi.

Seperti diketahui, Amar merupakan salah satu pemain diaspora yang masuk dalam skuad Timnas Indonesia U-17. Namun sayangnya, adaptasi pemain yang merumput di Hoffenheim U-17 itu tidak berjalan mulus.

Amar harus duduk di bangku cadangan pada laga perdana melawan Ekuador U-17. Hal itu dikarenakan dirinya terkena diare karena masalah adaptasi makanan. Sampai akhirnya dia melakoni debutnya pada laga kontra Panama U-17 dengan masuk sebagai pemain pengganti di babak kedua.

Bima Sakti pun angkat bicara mengenai kondisi terkini anak asuhnya itu. Pelatih Balikpapan ini memaklumi jika Amar kesulitan beradaptasi khususnya pada cuaca. Sebab dia mengatakan bahwa Amar mengaku kepanasan setelah bermain.

“Ya kondisinya ya memang kita harus memaklumi, dia datang dari Eropa, beda dengan pemain yang lain, yang tidak terbiasa,” kata Bima Sakti kepada awak media di Surabaya, dikutip Kamis (16/11/2023).

“Amar juga sudah lama tidak tinggal di Indonesia, jadi saya pikir dia memang harus begitu adaptasi,” sambungnya.