Jelang Timnas Indonesia vs Irak di Kualifikasi Piala Dunia 2026, KV Mechelen Doakan Kemenangan untuk Sandy Wals Dkk

MECHELEN – Timnas Indonesia mendapatkan dukungan dari klub Belgia, KV Mechelen, jelang pertandingan perdana Grup F babak kedua Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Mechelen yang merupakan klub yang dibela Sandy Walsh tersebut pun mendoakan agar Garuda Asia bisa beruntung dan menang di kandang Irak nant.

“Sandy Walsh kembali berangkat ke Timnas Indonesia. Bersama-sama mereka akan melanjutkan kampanye kualifikasi Piala Dunia,” tulis KV Mechelen di instagam resmi klub, @kv.mechelen, dikutip Kamis (16/11/2023).

“Semoga beruntung, Sandy dan Indonesia!,” tambah penyataan KV Mechelen.

Sandy Walsh memang merupakan salah satu dari 27 pemain Timnas Indonesia yang dipanggil untuk bermain di fase grup putaran kedua Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Pemain berusia 28 tahun itu disertakan dalam skuad bersama 10 bek lainnya.

Jika tak ada kendala, Sandy akan merasakan pertandingan keempatnya bersama Timnas Indonesia. Sebelumnya, Sandy sudah bermain saat Timnas Indonesia bersua Turkmenistan dan Brunei Darussalam (dua leg).