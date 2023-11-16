Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Media Vietnam Soroti Perkataan Shin Tae-yong soal Timnas Indonesia Bakal Rebut Tiket Piala Dunia 2026 di Babak Keempat Kualifikasi

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Kamis, 16 November 2023 |00:17 WIB
Media Vietnam Soroti Perkataan Shin Tae-yong soal Timnas Indonesia Bakal Rebut Tiket Piala Dunia 2026 di Babak Keempat Kualifikasi
Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong. (Foto: PSSI)
A
A
A

MEDIA asal Vietnam, Dan Tri, menyoroti perkataan pelatih Tim Nasional (Timnas) Indonesia, Shin Tae-yong yang menilai pasukannya bisa merebut tiket Piala Dunia 2026 di babak keempat kualifikasi kompetisi tersebut. Ia merasa kans terbesar Timnas Indonesia untuk ke Piala Dunia 2026 ada di 2,5 tiket yang diperebutkan di babak keempat dan babak kelima.

Seperti yang diketahui, saat ini Timnas Indonesia tengah berjuang untuk merebut tiket ke Piala Dunia 2026. Mereka sudah melewati rintangan pertama dengan menyingkirkan Brunei Darussalam di babak pertama.

Kini Timnas Indonesia tergabung di Grup F pada babak kedua Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Di Grup F tersebut, pasukan Shin Tae-yong akan bersaing merebut dua posisi teratas dengan Vietnam, Irak, dan Filipina.

Nantinya dua posisi teratas itu pun lolos ke babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Dari babak ketiga itu, dua tim teratas di Grup A, B, dan C berhak lolos ke putaran final Piala Dunia yang digelar Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat tersebut.

Sementara peringat ketiga dan keempat di Grup A, B, dan C itu pun akan melanjutkan perjuangan ke babak keempat Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Hal itulah yang diincar Shin Tae-yong, karena ia pun ragu Timnas Indonesia bisa langsung lolos dari babak ketiga mengingat banyak tim kuat Asia yang bakal menjadi pesaing Garuda.

Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong (PSSI)

Menurut Shin Tae-yong, hal paling realistis adalah Timnas Indonesia mengincar 2,5 tiket terakhir dari Asia di babak keempat kualifikasi tersebut. Pelatih asal Korea Selatan tersebut pun percaya diri bisa mengantarkan Garuda ke Piala Dunia 2026 berkat performa timnya yang kian meningkat serta bertambahnya jatah wakil Asia yang awalnya 4,5 tiket menjadi 8,5 tiket di pesta sepakbola terbesar di dunia tersebut.

Halaman:
1 2
      
