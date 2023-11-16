Persib Bandung Lepas 4 Pemain untuk Tampil Bela Tim Nasional di Kualifikasi Piala Dunia 2026, Ini Harapan Bojan hodak

Marc Klok bersama Rachmat Irianto siap bela Timnas Indonesia di Kualifikasi Piala Dunia 2026. (Foto: PSSI)

BANDUNG - Persib Bandung melepas empat pemain mereka untuk tampil membela Tim Nasional (Timnas) di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Pelatih Persib, Bojan Hodak pun mendoakan yang terbaik dan berharap keempat pemain itu dapat bermain bagus.

Sebagai informasi, tiga pemain Persib seperti Edo Febriansah, Rachmat Irianto dan Marc Klok meninggalkan Bandung untuk memperkuat Timnas Indonesia. Sedangkan satu pemain lainnya yakni Daisuke Sato bergabung dengan Timnas Filipina.

Bojan Hodak memastikan keempatnya dalam kondisi yang bagus untuk bisa tampil di putaran kedua Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tentunya itu menjadi kabar baik karena Bojan pun percaya keempat pemainnya akan melakoni laga berat.

“Dan mereka akan memainkan laga yang berat,” kata Bojan Hodak, Kamis (16/11/2023).

Menurut jadwal, Timnas Indonesia akan menghadapi Timnas Irak di Basra International Stadium, pada Kamis (16/11/2023). Dalam hari yang asma, Timnas Filipina akan melawan Timnas Vietnam di Stadion Rizal Memorial.

“Setelah itu mereka akan kembali yang mana seperti yang saya pernah katakan ini bagus bagi tim,” imbuhnya.