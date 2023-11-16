Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Persib Bandung Lepas 4 Pemain untuk Tampil Bela Tim Nasional di Kualifikasi Piala Dunia 2026, Ini Harapan Bojan hodak

Miftahul Ghani , Jurnalis-Kamis, 16 November 2023 |05:06 WIB
Persib Bandung Lepas 4 Pemain untuk Tampil Bela Tim Nasional di Kualifikasi Piala Dunia 2026, Ini Harapan Bojan hodak
Marc Klok bersama Rachmat Irianto siap bela Timnas Indonesia di Kualifikasi Piala Dunia 2026. (Foto: PSSI)
A
A
A

BANDUNG - Persib Bandung melepas empat pemain mereka untuk tampil membela Tim Nasional (Timnas) di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Pelatih Persib, Bojan Hodak pun mendoakan yang terbaik dan berharap keempat pemain itu dapat bermain bagus.

Sebagai informasi, tiga pemain Persib seperti Edo Febriansah, Rachmat Irianto dan Marc Klok meninggalkan Bandung untuk memperkuat Timnas Indonesia. Sedangkan satu pemain lainnya yakni Daisuke Sato bergabung dengan Timnas Filipina.

Bojan Hodak memastikan keempatnya dalam kondisi yang bagus untuk bisa tampil di putaran kedua Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tentunya itu menjadi kabar baik karena Bojan pun percaya keempat pemainnya akan melakoni laga berat.

“Dan mereka akan memainkan laga yang berat,” kata Bojan Hodak, Kamis (16/11/2023).

Menurut jadwal, Timnas Indonesia akan menghadapi Timnas Irak di Basra International Stadium, pada Kamis (16/11/2023). Dalam hari yang asma, Timnas Filipina akan melawan Timnas Vietnam di Stadion Rizal Memorial.

Bojan Hodak

“Setelah itu mereka akan kembali yang mana seperti yang saya pernah katakan ini bagus bagi tim,” imbuhnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/15/49/3034272/berdasarkan-komdis-pssi-persija-jakarta-dan-persib-bandung-jadi-klub-yang-paling-sering-lakukan-pelanggaran-di-liga-1-2023-2024-f0FWjw8Onw.jpg
Berdasarkan Komdis PSSI, Persija Jakarta dan Persib Bandung Jadi Klub yang Paling Sering Lakukan Pelanggaran di Liga 1 2023-2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/49/3022387/pencinta-vespa-bek-persib-bandung-rezaldi-hehanussa-mudik-ke-ciputat-dengan-motor-kesayangannya-YqazojjlDx.jpg
Pencinta Vespa, Bek Persib Bandung Rezaldi Hehanussa Mudik ke Ciputat dengan Motor Kesayangannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/16/49/3022351/liburan-ke-pantai-pangandaran-3-pemain-persib-bandung-pilih-kendarai-sepeda-motor-Ddclf6uAlX.jpg
Liburan ke Pantai Pangandaran, 3 Pemain Persib Bandung Pilih Kendarai Sepeda Motor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/14/49/3021689/breaking-news-persija-jakarta-dan-thomas-doll-resmi-berpisah-0uZsavkidW.jpeg
Breaking News: Persija Jakarta dan Thomas Doll Resmi Berpisah!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/28/11/1649173/indra-sjafri-skuad-timnas-indonesia-u22-sudah-matang-untuk-sea-games-2025-dbe.webp
Indra Sjafri: Skuad Timnas Indonesia U-22 Sudah Matang untuk SEA Games 2025
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/19/gelandang_timnas_indonesia_u_22_ivar_jenner.jpg
Persija Jakarta Serius Bidik Ivar Jenner, Ini Syaratnya
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement