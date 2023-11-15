Jadwal Drawing Piala Asia U-23 2024: Menanti Lawan Timnas Indonesia U-23 Asuhan Shin Tae-yong!

Timnas Indonesia U-23 tengah menantikan jadwal drawing Piala Asia U-23 2024 (Foto: PSSI)

JADWAL drawing Piala Asia U-23 2024 akan dibahas oleh Okezone. Timnas Indonesia U-23 asuhan Shin Tae-yong bakal mengetahui siapa saja lawannya di fase grup usai pengundian tersebut.

Garuda Muda berhasil lolos dari Kualifikasi Piala Dunia U-23 2024 yang digelar pada 6-12 September 2023. Timnas Indonesia U-23 sedikit diuntungkan dengan hasil undian di babak kualifikasi.

Betapa tidak, selain menjadi tuan rumah, Pratama Arhan dan kawan-kawan juga hanya menghadapi Timnas Turkmenistan U-23 serta Timnas Taiwan U-23. Alhasil, poin sempurna berhasil dikoleksi.

Tak hanya itu, Timnas Indonesia U-23 menceploskan hingga 11 gol dan tidak kemasukan selama kualifikasi. Tim Merah Putih menang telak 9-0 atas Taiwan di laga perdana, dan 2-0 atas Turkmenistan.

Kini, Timnas Indonesia U-23 tengah harap-harap cemas menanti lawan di fase grup Piala Asia U-23 2024. Ada pun, pengundian akan dilangsungkan pada Kamis 23 November 2023 di Qatar yang sekaligus menjadi tuan rumah turnamen.

Timnas Indonesia U-23 masuk ke pot 4 drawing Kualifikasi Piala Dunia U-23 2024. Mereka berada satu pot undian dengan Tajikistan, Malaysia, dan China.