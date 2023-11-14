Hasil Babak Pertama Timnas Jepang U-17 vs Timnas Argentina di Piala Dunia U-17 2023: Tim Tango Memimpin 2-0

Timnas Argentina U-17 menghadapi Jepang U-17 di Piala Dunia U-17 2023 (Foto: FIFA)

BANDUNG - Timnas Jepang U-17 menghadapi Timnas Argentina U-17 di laga kedua Grup D Piala Dunia U-17 2023. Bermain di Stadion Si Jalak Harupat, Bandung, Selasa (14/11/2023) malam WIB, Tim Tango memimpin 2-0 di babak pertama.

Argentina U-17 unggul cepat melalui tendangan bebas dari Claudio Echeverri (5'). Tak lama setelah itu, Valentino Acuna (8') menggandakan keunggulan.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Argentina U-17 memulai laga dengan langsung menekan Jepang U-17. Mereka terlihat agresif pada menit-menit awal babak pertama.

Tak butuh waktu lama bagi skuad asuhan Diego Placente untuk unggul 1-0 terlebih dahulu. Claudio Echeverri (5') sukses mencetak gol melalui tendangan bebas yang tak mampu dihalau Wataru Goto.

Unggul satu gol, Argentina U-17 melanjutkan permainan menekan yang agresif. Hasilnya, tiga menit setelah gol pertama, mereka mampu menggandakan keunggulan melalui gol yang dicetak Valentino Acuna (8').